Villareal – Juventus Diretta Tv e Streaming Live Champions League

Dove vedere Villareal – Juventus in Diretta Tv e Streaming Live, 2° Giornata Champions League, Mercoledì 1 Ottobre ore 21:00.

La Juventus è alla sua 25ª partecipazione alla Champions League.

Dopo un esordio spettacolare con il 4 a 4 ottenuto nel finale contro il Borussia Dortmund la Juventus torna in campo mercoledì sera con un chiaro obiettivo: conquistare i tre punti sul difficile campo del Villarreal, all’Estadio de la Ceramica.

I bianconeri, reduci da un pareggio pirotecnico nella prima giornata terminata con ben otto reti complessive, cercano conferme e continuità in Europa. Dall’altra parte, il Villarreal vuole riscattarsi dopo la sconfitta di misura rimediata a Londra, che ha complicato il cammino del “Submarino Amarillo” nel girone.

Una sfida già decisiva per gli equilibri del gruppo, con la Juventus pronta a sfruttare l’entusiasmo dell’esordio e il Villarreal intenzionato a ripartire davanti al proprio pubblico.

Formazioni Ufficiali di Villareal – Juventus:

VILLARREAL (4-4-2): Tenas; Mouriño, Renato Veiga, Rafa Marín, Pedraza; Pépé, Gueye, Comesaña, Buchanan; Parejo, Mikautadze. Allenatore: Marcelino.

JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, Locatelli, McKennie, Cabal; Koopmeiners, Yıldız; J. David. Allenatore: Igor Tudor.

Dove vedere Villareal – Juventus in Diretta TV e Live Streaming:

Partita: Villareal – Juventus

Villareal – Juventus Data: Mercoledì 1 Ottobre 2025

Mercoledì 1 Ottobre 2025 Orario: 21:00

21:00 Diretta Streaming: Amazon Prime Video

Tutto pronto l’attesissima sfida della 2° Giornata di Champions League che vedrà di fronte allo Stadio della Ceramica il Villareal e la Juventus.

La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Prime Video con un ampio pre-partita a partire dalle ore 19.30 e calcio d’inizio alle ore 21.00.

In diretta dallo Stadio della Ceramica ci saranno Giulia Mizzoni, Claudio Marchisio, Fernando Llorente e Luca Toni.

La telecronaca di Villareal – Juventus sarà a cura di Sandro Piccinini con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese.

Inviati a bordo campo Alessia Tarquinio e Fernando Siani.

Il match sarà trasmesso in esclusiva sulla piattaforma Prime Video di Amazon tramite App scaricabile su dispositivi Android e iOS su smartphone, tablet, pc, smart tv, console.

Come arriva la Juventus:

La Juventus arriva alla nuova edizione di Champions League con un chiaro obiettivo: centrare l’accesso diretto agli ottavi di finale, entrando nella top 8 al termine della fase a gironi. Un traguardo fondamentale, soprattutto dopo la delusione dello scorso anno, chiuso al 20º posto nella fase di lega e con l’eliminazione ai playoff contro il PSV Eindhoven.

La pressione è già alta sui bianconeri, che però hanno mostrato grande carattere all’esordio europeo. Dopo la vittoria in rimonta nel Derby d’Italia contro l’Inter, la squadra di Igor Tudor ha regalato un debutto continentale indimenticabile contro il Borussia Dortmund: sotto nel punteggio e apparentemente destinata alla sconfitta, la Juve ha trovato due gol nei minuti di recupero e strappato un clamoroso 4-4 allo Stadium. Protagonisti assoluti il subentrato Dusan Vlahovic, che ha guidato la rimonta, e Lloyd Kelly, autore del gol del definitivo pareggio in extremis.

Nonostante l’entusiasmo, il bilancio resta poco incoraggiante: appena 6 vittorie nelle ultime 20 partite di Champions. In campionato, invece, Tudor ha chiesto calma e concentrazione, ottenendo due pareggi consecutivi (1-1 contro Hellas Verona e Atalanta). Nell’ultimo turno, la Juventus ha dominato i bergamaschi a Torino ma si è dovuta accontentare di un punto, raggiunta nel finale da un gol di Juan Cabal.

Attualmente quarta in Serie A, la Juventus si prepara quindi alla trasferta sul campo del Villarreal, consapevole che la continuità di risultati sarà decisiva per mantenere vivo il sogno europeo.

Come arriva il Villareal:

Il Villarreal torna nella fase a gironi di Champions League per la prima volta dal 2021-22, stagione in cui riuscì a eguagliare il miglior risultato della propria storia arrivando fino in semifinale. L’accesso all’edizione attuale è arrivato grazie a un finale di campionato straordinario: sei vittorie consecutive hanno permesso alla squadra di Marcelino di chiudere al quinto posto in Liga, garantendosi così il pass per l’Europa che conta.

Anche l’inizio della nuova stagione nazionale conferma l’ottimo stato di forma del club spagnolo: con 16 punti conquistati nelle prime sette giornate e il successo di misura contro l’Athletic Bilbao nell’ultimo turno, il Submarino Amarillo si ritrova alle spalle solo di Barcellona e Real Madrid.

In Europa, però, la partenza non è stata delle migliori. L’esordio in Inghilterra è stato compromesso da una clamorosa autorete del portiere Luiz Junior che ha consegnato i tre punti al Tottenham. Per questo motivo, il match casalingo contro la Juventus assume un peso ancora maggiore: servono punti per rilanciare le ambizioni europee.

Lo storico recente al Madrigal (Estadio de la Ceramica) non sorride particolarmente al Villarreal in Champions: appena due successi nelle ultime dodici gare, nonostante una lunga striscia positiva nelle competizioni UEFA minori come l’Europa League. Proprio contro i bianconeri, tre anni fa, arrivò un risultato importante: 1-1 in casa e trionfo complessivo per 4-1 agli ottavi di finale.

Pronostico Villarreal-Juventus:

Il nostro pronostico per Villarreal-Juventus pende leggermente a favore degli spagnoli: possibile esito 2-1 per il Villarreal.

La squadra di Igor Tudor, ancora imbattuta in questa stagione, ha dimostrato grande carattere e capacità di rimonta sia in campionato che in Champions League. Tuttavia, l’impressione è che la serie positiva dei bianconeri possa interrompersi in una trasferta così delicata.

Il Villarreal, infatti, negli ultimi mesi si è confermato tra i club più in forma del panorama europeo. Reduce da una striscia di vittorie in campionato e desideroso di riscattarsi dopo lo stop contro il Tottenham, il Submarino Amarillo punta forte sul fattore campo dell’Estadio de la Ceramica per conquistare tre punti fondamentali nel girone.

