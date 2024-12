Vieo Gol Highlights Empoli-Torino 0-1: sintesi 13-12-2024

Il Risultato di Empoli-Torino 0-1, 16° giornata Serie A: un lampo improvviso e i granata tornano a vincere dopo un mese e mezzo senza successi contro una diretta concorrente nella lotta alla salvezza. Partita piacevole e con varie occasioni per entrambe, ma a deciderla è un gol da centrocampo, una delizia per gli occhi.

Adams dà il successo al Torino con un gol inatteso vista l’inerzia del match.

Il Torino va a 19 punti e aggancia proprio l’Empoli al 10° posto in classifica.

La Sintesi di Empoli-Torino 0-1

Nessun gol, ma varie occasioni in un primo tempo complessivamente gradevole in cui sono i paroni di casa a far la partita per un pezzo prima di lasciare la secona metà agli ospiti. Ma andiamo con ordine.

I minuti iniziali sono talmente favorevoli ai toscani che ben due dei tre centrali piemontesi vengono ammoniti dall’arbitro, il quale annulla a Ismajli il gol dell’1-0 per un fallo in attacco di Maleh.

Poi sale in cattedra con due belle parate Milinkovic-Savic, la prima al 24° su un tiro a giro di Anjorin e la secona al 27° su una conclusione dal limite di Colombo.

Dopo la mezz’ora si vede il Torino, che sfiora il vantaggio per ben due volte: al 32° Vasquez respinge di ginocchio un colpo di testa di Ricci posizionato a centro-area e al 36° concede il bis su un altro tentativo di testa, stavolta di Sanabria, posizionato sul primo palo e ancora più vicino alla porta.

Solo uno il minuto di recupero che viene concesso e non accade nulla. Si va al riposo sullo 0-0.

La ripresa è altrettanto vivace e al 54° l’occasione più nitida la crea l’Empoli: raccolto un cross di Esposito corretto da una sponda di Gyasi, Cacace calcia da posizione ravvicinata mancando incredibilmente la porta.

I toscani pressano, ma al 70° i granata trovano improvvisamente il vantaggio grazie al nuovo entrato Adams, che sorprende Vasquez con un bellissimo tiro da centrocampo.

Pochi minuti dopo, lo scozzese sfiora la doppietta con un tiro fuori di un niente. Il Torino non cerca di chiudere la partita poiché l’atteggiamento remissivo dell’Empoli consente un’amministrazione comoda del pur esiguo vantaggio

Highlights e Video Gol di Empoli-Torino 0-1

Il Tabellino di Empoli-Torino 0-1

Empoli (3-4-2-1): Vasquez: Goglichidze (89′ Konaté), Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin (74′ Grassi), Maleh, Pezzella; Esposito, Cacace (74′ Ekong); Colombo (80′ Sambia). Allenatore: D’Aversa



Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz (75′ Dembele), Coco, Masina; Pedersen (84′ Lazaro), Ricci, Linetty, Gineitis (46′ Vlasic), Sosa; Karamoh (64′ Njie), Sanabria (64′ Adams). Allenatore: Vanoli

Marcatori: 70′ Adams

Arbitro: Bonacina

Ammoniti: Masina, Coco, Grassi, Pedersen e Pezzella

