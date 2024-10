Video Hol Highlights Bologna-Parma 0-0: sintesi 06-10-2024

Video Gol e Highlights Bologna-Parma 0-0, 7° giornata Serie A: qualche occasione per parte, ritmi elevati e molta attenzione dietro. Questo è stato, in estrema sintesi, il derby emiliano del “Dall’Ara”. Non decisiva ai fini del risultato finale, l’espulsione di Coulibaly a inizio ripresa avrebbe dovuto favorire i ducali, ma i felsinei hanno retto benissimo sfiorando anche la rete.

La classifica delle due squadre resta pressoché invariata: entrambe nei quartieri meno nobili, il Parma va a 6 punti e il Bologna a 8.

La Sintesi di Bologna-Parma 0-0

Giocato su ritmi elevati e divertente per contenuti proposti, il derby emiliano vede i felsinei partire meglio e rendersi spesso insidiosi con Orsolini, che prova scatti e conclusioni guadagnando falli e calci d’angolo in serie.

Dopo un salvataggio di Holm, che anticipa Bonny pronto alla conclusione probabilmente vincente su traversone di Coulibaly, è ancora il Parma, molto più intraprendente nella parte centrale del tempo, a mancare di poco il vantaggio con un diagonale potente ancora di Bonny sul quale è decisiva la deviazione di Beukema, in anticipo addirittura su Ravaglia.

Accelerazioni e strappi sono i pilastri di questa partita, almeno per il momento, ma anche tanti corner e al 29°, da uno di essi affidato a Orsolini, nasce una grossa opportunità per Castro, che dal dischetto colpisce di testa sfiorando clamorosamente il palo.

L’ultimo quarto d’ora è sempre ben giocato da entrambe e si segnalano un tiro di Ndoye respinto da Suzuki al 36° e un colpo di testa alto di poco di Erlic al 45°. Pur senza riuscire a tirare, comunque, il Parma si rende spesso pericoloso con cross molto buoni sebbene spesso lievemente troppo lunghi per il destinatario. Il primo tempo termina dopo due minuti di recupero.

Cinque minuti dopo il nuovo fischio d’inizio, il Parma rimane in inferiorità numerica a causa di un brutto intervento di Koulibaly su Ndoye, colpito alla caviglia con i tacchetti; l’iniziale cartellino giallo diviene rosso dopo rapido intervento del VAR.

Prima di restare in dieci il Parma aveva rischiato grosso su un complicato alleggerimento di Suzuki, il cui rinvio sbatte su Castro e portando ad un’impennata del pallone comunque senza conseguenze; ancora il portiere parmense, poco dopo, deve impegnarsi per respingere un pericoloso tiro dal limite scoccato ancora da Castro.

Per altre chance bisogna attendere addirittura i minuti finali, nei quali sfiorano il gol entrambe le contendenti: all’88° un tiro del nuovo entrato Karlsson, deviato, termina sull’esterno della rete, mentre al 91° Ravaglia è bravo a respingere un forte tiro di Mihaila, subentrato a sua volta. Il match termina allo scadere del quinto e ultimo minuto di recupero.

Il Tabellino di Bologna-Parma 0-0

Bologna (4-3-3): Ravaglia; Holm, Beukema, Erlic, Lykogiannis (79′ Miranda); Aebischer (46′ Fabbian), Freuler, Moro (62′ Urbanski); Orsolini (46′ Iling Junior), Castro, Ndoye (79′ Karlsson). Allenatore: Italiano

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Sohm, Bernabé (89′ Keità); Man (89′ Camara), Hernani (72′ Charpentier), Cancellieri (55′ Hainaut); Bonny (72′ Mihaila). Allenatore: Pecchia

Arbitro: Di Bello

Ammoniti: Urbanski

Espulsi: 51′ Coulibaly

