Video Highlights Uruguay-Corea del Sud 0-0: Sintesi 24-11-2022

Video Gol e Highlights Uruguay-Corea del Sud 0-0, 1° Giornata Gruppo H Mondiali Qatar 2022: solo un punto per le due nazionali

Solo un pareggio senza reti tra Uruguay e Corea del Sud all’Education City Stadium di Al Rayyan nella prima giornata del Gruppo H della fase a giorni dei Mondiali 2022 in Qatar.

Non si sono fatte del male le due compagini, che tengono in vita le speranze e l’obiettivo qualificazione agli ottavi di finale, in attesa dell’altra partita di stasera.

Sintesi di Uruguay-Corea del Sud 0-0

Il ct Diego Martín Alonso López lancia Rochet a porta, con Caceres, Godin, Gimenez e Olivera in difesa, mentre in mediana ci sono Valverde, Vecino e Bentancur e in attacco la sorpresa Pellistri con Suarez e Nunez.

Mentre il ct Paulo Bento punta su tutti i Kim, a partire dalla porta, continuando con la difesa, dove addirittura ce ne sono quattro su quattro, mentre in mediana giocano Hwang e Jung e sulla trequarti i soliti Lee, Kwon e Son alle spalle dell’altro Hwang unica punta.

E’ una partita molto equilibrata e combattuta nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Entrambe le squadre risultano compatte in fase difensiva, ben messe in campo e ordinate a centrocampo, non concedendo spazi agli avversari, che faticano a costruire gioco.

Gli uruguayani hanno due possibili occasioni per segnare con Valverde e Nunez, ma risultano imprecisi, mentre i sudcoreani si divorano il vantaggio con un clamoroso poco cinico Hwang prima del palo colpito da Godin.

Anche il secondo tempo è molto noioso e con poche emozioni, visto che le due squadre non vogliono rischiare nulla contro avversari sicuramente di grande qualità.

Dopo il giallo a Caceres, gli uruguayani si fanno vedere in attacco con il solito Nunez, mentre Cavani subentra sostituendo Suarez.

Girandola di cambi: dentro Cho, Son, Lee, De La Cruz, Vina e Varela, fuori Pellistri, Vecino, Olivera, Na, Hwang e Li.

Nel finale potrebbe succede di tutto tra gli errori sotto porta di Hwang, Cho e Son e il secondo palo di giornata per gli uruguayani, questa volta colpito da Valverde.

Highlights e Video Gol di Uruguay-Corea del Sud 0-0:

Tabellino di Uruguay-Corea del Sud 0-0

URUGUAY (4-3-3): Rochet; Olivera (77’ De La Cruz), Gimenez, Godin, Caceres; Vecino (77’ Vina), Bentancur, Valverde; Pellistri (88’ Varela), Suarez (64’ Cavani), Nunez; All. Alonso.

COREA DEL SUD (4-5-1): Kim Seung-gyu; Kim Jin-su, Kim Min-jae, Kim Moon-hwan, Kim Young-gwan; Jung Woo-young, Hwang In-beom, Son Heung-min, Lee Jae-sung (74’ Son Jun-ho), Na Sang-ho (74’ Lee Kang-In); Hwang Ui-jo (74’ Cho Gue-sung). All. Bento.

Arbitro: Clement Turpin

Ammoniti: Caceres (U), Cho (C)