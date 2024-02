Video Highlights Udinese-Monza 0-0: Sintesi 3-2-2024

Video Gol e Highlights Udinese-Monza 0-0, 23° Giornata Serie A: non si fanno male Cioffi e Palladino

Solo un pareggio senza reti tra Udinese e Monza alla Dacia Arena di Udine, conosciuta anche come Stadio Friuli, nel primo anticipo del sabato pomeriggio della ventitreesima giornata di Serie A, quarto turno del girone di ritorno.

I friulani tornano a fare punti dopo due sconfitte consecutive, mentre è il secondo risultato utile consecutivo per i brianzoli.

Serie A 2023-2024 – Stadiosport.it

Sintesi di Udinese-Monza 0-0

Indisponibili Ebosse, Bijol e Deulofeu per Gabriele Cioffi, che schiera Perez, Giannetti e Kristensen in difesa davanti a Okoye, lancia Zemura e Payero a centrocampo con Lovric, Walace e Pereyra, confermando Thauvin con Lucca in attacco.

Assenti Caprari, Gomez e Vignato per Raffaele Palladino, che punta su D’Ambrosio, Pablo Marì e Caldirola in difesa a protezione di Di Gregorio, lancia Birindelli e Bondo con Pessina, Colpani e Ciurria a centrocampo, in attacco ci sono Mota e Djuric.

E’ una bella partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Meglio i padroni di casa, che prendono in mano il pallino del gioco con un buon possesso palla, non lesinano nel costruire occasioni e sono attenti in fase difensiva, chiudendo tutti gli spazi agli ospiti.

I padroni di casa sfiorano il gol del vantaggio con Lucca e Thauvin, che impegnano Di Gregorio con un paio di conclusioni pericolose, mentre viene ammonito Pereyra.

https://x.com/SerieA/status/1753808637078704435?s=20

Cambiano sensibilmente i ritmi di gioco nel secondo tempo, caratterizzato dal tatticismo e dall’entrata in campo di Carboni, Carboni, Zerbin e Ehizibue al posto di Caldirola, Colpani, Birindelli e Pereyra.

Vengono ammoniti Walace e Ehizibue, nel mezzo la conclusione di Kristensen, mentre Kamara, Samardzic, Pereira, giallo anche per lui, Izzo e Brenner subentrano a Payero, Zemura, Mota, D’Ambrosio e Thauvin.

Nel finale è Lovric a salvare sulla linea sulla zampata di Pablo Marì e viene ammonito anche Izzo.

Highlights e Video Gol di Udinese-Monza 0-0:

Tabellino di Udinese-Monza 0-0

UDINESE (3-5-1-1): Okoye, Perez, Giannetti, Kristensen; Pereyra (57′ Ehizibue), Lovric, Walace, Payero (68′ Samardzic), Zemura (68′ Kamara); Thauvin (88′ Brenner); Lucca. All. Cioffi

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio (82′ Izzo), Pablo Marì, Caldirola (46′ A. Carboni); Birindelli (57′ Zerbin), Bondo, Pessina, Ciurria; Colpani (57′ V. Carboni), Mota (73′ Pereira); Djuric. All. Palladino

Ammoniti: Pereyra (U), Walace (U), Ehizibue (U), Pedro Pereira (M), Izzo (M)