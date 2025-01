Video Highlights Torino-Parma 0-0: Sintesi 5-1-2025

Video Gol e Highlights Torino-Parma 0-0, 19° Giornata Serie A: pareggio senza reti

Solo un pareggio senza reti tra Torino e Parma allo Stadio Grande Torino di Torino, conosciuto anche come Stadio Comunale o Stadio Olimpico, nel posticipo pomeridiano della domenica della diciannovesima giornata di Serie A.

Secondo pareggio consecutivo per i granata, fermi a quota ventuno punti in classifica, due punti in più rispetto agli emiliani, che racimolano il secondo risultato utile consecutivo.

Sintesi di Torino-Parma 0-0

Out Schuurs, Ilkhan e Duvan Zapata per Paolo Vanoli, che schiera Vojvoda, Maripan e Coco in difesa davanti a Milinkovic-Savic, chance importante per Lazaro e Ilic a centrocampo con Vlasic e Sosa, scelto Karamoh in attacco con Adams.

Non ci sono Kowalski, Circati, Bernabè, Charpentier, Osorio, Estevez e Man per Fabio Pecchia, che punta su Valenti in difesa con Delprato, Balogh e Valeri a protezione di Suzuki, in mediana confermati Hainaut e Hernani, sulla trequarti spazio a Almqvist con Sohm e Mihaila alle spalle di Cancellieri unica punta.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno maggiormente possesso palla, mentre gli ospiti si difendono con compattezza per poi ripartire in contropide.

Vengono ammoniti Ricci e Delprato, ma il grande protagonista è Suzuki, che si fa trovare pronto su Karamoh e Adams, mentre gli ospiti segnerebbero con Mihaila, ma il gol viene annullato dal VAR per posizione di fuorigioco di Cancellieri.

Non cambia il copione della partita in un secondo tempo altrettanto equilibrato, visto che le due squadre non riescono proprio ad uscire dalla compattezza avversaria.

Entrano Linetty e Bonny al posto di Hainaut e Ricci, con il secondo subito pericoloso contro un Suzuki insuperabile, mentre Mihaila viene fermato dal palo.

Spazio a Tameze, Njie, Pedersen, Benedyczak, Haj, Keita e Sanabria al posto di Ilic, Lazaro, Karamoh, Cancellieri, Almqvist, Hernani e Sosa in un finale senza emozioni.

Highlights e Video Gol di Torino-Parma 0-0:

Tabellino di Torino-Parma 0-0

Torino (3-4-1-2): Milinovic-Savic 6,5; Vojvoda 6,5, Maripan 6,5, Coco 6; Lazaro 6,5 (20′ st Pedersen 6), Ricci 5,5 (1′ st Linetty 5,5), Ilic 5,5 (20′ st Tameze 5,5), Sosa 6; Vlasic 5,5; Adams 5, Karamoh 5 (20′ st Njie 5).

Allenatore: Vanoli 5,5



Parma (4-3-3): Suzuki 7,5; Del Prato 6,5, Balogh 6,5, Valenti 6, Valeri 5,5; Hainaut 6 (11′ st Bonny 5,5), Hernani 5,5 (29′ st Keita 5,5), Sohm 6; Almqvist 5,5 (20′ st Benedyczak 5,5), Mihaila 6, Cancellieri 5 (20′ st Haj Mohamed 5,5).

Allenatore: Pecchia 5,5



Arbitro: Feliciani

Marcatori:

Ammoniti: Ricci (T), Del Prato (P), Linetty (T)

Espulsi:

