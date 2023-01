Video Highlights Spezia-Lecce 0-0: Sintesi 8-1-2023

Video Gol e Highlights Spezia-Lecce 0-0, 17° Giornata Serie A: pareggio senza reti

Non riescono a farsi male Spezia e Lecce allo Stadio Alberto Picco di La Spezia nella diciassettesima giornata di Serie A.

Solo un punto per i liguri, secondo pareggio consecutivo, che racimolano il quarto risultato utile consecutivo, in cui hanno collezionato ben sei punti, che valgono quota quindici punti in classifica.

Quinto risultato utile consecutivo per i pugliesi, ben undici punti nelle ultime cinque partite, e quota diciannove punti in classifica.

Sintesi di Spezia-Lecce 0-0

Non c’è Zoet per Thiago Motta, che recupera Dragowski, torna anche Amian in difesa con Kiwior e Nikolaou, conferma Holm, Bastoni, Bourabia, Ampadu e Reca a centrocampo e Gyasi con Nzola in attacco.

Assenti Dermaku, Hjulmand, Helgason e Pongracic per Marco Baroni, che punta su Gendrey, Baschirotto, Umtiti e Gallo in difesa davanti a Falcone, subito titolare Maleh con Blin e Gonzalez in mediana e c’è Di Francesco in attacco con Colombo e Strefezza.

E’ una bellissima partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi davvero intensi. I padroni di casa fanno maggiormente possesso palla, ma gli ospiti non si limitano a difendere e riescono sempre ad essere pericolosi nel ribaltare l’azione.

Si rende subito pericoloso Strefezza, che impegna Dragowski, bravo anche su Colombo prima delle due traverse colpite da Blin e Gonzalez sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Solo dopo aver rischiato di affondare, finalmente i padroni di casa si fanno vedere dalle parti di Falcone con Holm, Bourabia e Nzola, ma deve essere il solito Falcone a salvare tutto su Gonzalez.

Anche il secondo tempo si mantiene divertente e spettacolare, visto che le due squadre continuano ad affrontarsi con grinta e ritmo.

Alzano la saracinesca Falcone e Dragowski, decisivi su Nzola e Strefezza, mentre Bourabia, che viene sostituito da Agudelo, e ancora Nzola non riescono a trovare la porta, prima del giallo a Baschirotto.

Girandola di cambi: Caldara, Ekdal, Bistrovic e Banda, fuori Kiwior, Bastoni, Maleh e Di Francesco, ma le squadre cominciano a mostrare grande stanchezza.

Continua a fare gli straordinari il solito Falcone, miracoloso su Gyasi, prima dell’entrata in campo di Ceesay e Oudin al posto di Colombo e Strefezza, e di Sanca per Gyasi.

Nel finale Banda prima e Bistrovic poi sfiorano il gol vittoria.

Highlights e Video Gol di Spezia-Lecce 0-0:

Tabellino di Spezia-Lecce 0-0

Spezia (3-5-2): Dragowski, Amian, Kiwior (20’ st Caldara), Nikolaou; Holm, Bourabia (9’ st Agudelo), Ampadu, Bastoni (20’ st Ekdal), Reca, Nzola, Gyasi (39’ st Balde Sanca). All. Gotti.

Lecce: (4-3-3): Falcone, Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo, Gonzalez, Blin, Maleh (20’ st Bistrovic), Strefezza (32’ st Ouidin) Colombo (32’ st Ceesay), Di Francesco (20’ st Banda). All. Baroni.

Ammoniti: 11’ st Bascherotto (L)