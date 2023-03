Video Highlights Spezia-Hellas Verona 0-0: Sintesi 5-3-2023

Video Gol e Highlights Spezia-Hellas Verona 0-0, 25° Giornata Serie A: nessuna rete in Liguria

Solo un pareggio senza reti tra Spezia e Hellas Verona allo Stadio Alberto Picco di La Spezia nell’anticipo mattutino della domenica della venticinquesima giornata di Serie A, sesto turno del girone di ritorno.

Secondo pareggio consecutivo per i liguri, che conservano il vantaggio di tre punti proprio sui veneti, che non sfruttano una clamorosa occasione per uscire dalla zona retrocessione fallendo nell’ennesimo scontro diretto.

Sintesi di Spezia-Hellas Verona 0-0

Out Zoet, Bastoni, Joao Moutinho e Holm per Leonardo Semplici, che schiera il nuovo 4-3-3 con Amian, Ampadu, Nikolaou e Reca in difesa davanti a Dragowski, conferma Ekdal con Agudelo e Bourabia in mediana e lancia Verde nel tridente d’attacco con Nzola e Gyasi.

Non ci sono Ceccherini, Djuric, Henry, Hrustic, Sulemana e Miguel Veloso per Salvatore Bocchetti, che punta su Coppola in difesa con Magnani e Hien a protezione di Montipò, conferma Depaoli e Duda a centrocampo con Faraoni e Tameze, mentre in attacco giocano Ngonge, Lazovic e Gaich.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno maggiormente possesso palla, mentre gli ospiti pressano con grande aggressività cercando di ripartire in contropiede.

Si fa male Ngonge, che viene sostituito da Kallon, ma a sfiorare più volte il gol del vantaggio è un indiavolato Gaich, poco cinico sotto porta.

⏱️ FT | 1️⃣ punto per parte al Picco 🙌 #SpeziaVerona pic.twitter.com/5xSI97Idwn — Lega Serie A (@SerieA) March 5, 2023

Non cambia il copione della partita in un secondo tempo sempre molto equilibrato, tra due squadre che hanno paura di farsi del male.

Girandola di cambi: dentro Abildgaard, Zurkowski, Shomurodov, Kovalenko, Verdi, Lasagna, Terracciano e Maldini, fuori Duda, Verde, Agudelo, Bourabia, Lazovic, Gaich, Faraoni e Gyasi.

I padroni di casa si rendono pericolosi con Amian e soprattutto Nzola, che viene fermato dal palo, mentre gli ospiti rispondono con Kallon, nel mezzo le ammonizioni di Reca e Terracciano e l’espulsione di Marchetti dalla panchina al 83′ minuto per proteste.

Highlights e Video Gol di Spezia-Hellas Verona 0-0:

Tabellino di Spezia-Hellas Verona 0-0

Spezia (4-3-3): Dragowski 7; Amian 6, Ampadu 6, Nikolau 5,5, Reca 6; Bourabia 6 (30′ st Kovalenko 6), Ekdal 6, Agudelo 5,5 (30′ st Shomurodov 5); Verde 5 (14′ st Zurkowski 6), Nzola 5,5, Gyasi 5 (48′ st Maldini sv). A disp.: Marchetti, Zovko, Sala, Beck, Krollis, Ferrer, Esposito, Caldara, Wisniewski, Cipot. All.: Semplici 6



Verona (3-4-2-1): Perilli 7; Magnani 6, Hien 6,5, Coppola 6; Faraoni 5,5 (33′ st Terracciano sv), Duda 6 (12′ st Abildgaard 5,5), Tameze 6, Depaoli 5,5; Ngonge sv (9′ Kallon 4,5), Lazovic 6 (32′ st Verdi sv); Gaich 5 (33′ st Lasagna sv). A disp.: Berardi, Zeefuik, Doig, Braaf, Dawidowicz, Cabal. All.: Zaffaroni 6



Arbitro: Doveri

Marcatori: –

Ammoniti: Reca (S), Terracciano (S)

Espulsi: Al 38′ st espulso Marchetti (S) in panchina per proteste

Note: –