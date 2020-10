Video Highlights Shakhtar Donetsk-Inter 0-0: sintesi 27-10-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Shakhtar Donetsk-Inter 0-0, 2° Giornata Gruppo B Champions League: traverse per Barella e Lukaku

Solo un pareggio senza reti tra Shakhtar Donetsk e Inter all’Olimpiyskiy Stadion di Kiev in Ucraina nella seconda giornata del Girone B di Champions League.

Secondo pareggio consecutivo europeo per i nerazzurri, che non riescono ancora a conquistare i tre punti, anche a causa di tanta sfortuna, come dimostrano le due traverse colpite oggi.

Altra impresa degli ucraini, che collezionano il secondo risultato utile consecutivo e difendono il primo posto in classifica con quattro punti.

La sintesi di Shakhtar Donetsk-Inter 0-0, 2° Giornata Gruppo B Champions League

E’ una partita a senso unico nel primo tempo, visto che gli ospiti entrano in campo con grandissima aggressività ed intensità sia nel pressing, sia in un possesso palla con la giusta velocità, che mette in grave difficoltà padroni di casa forse fin troppo passivi.

Ci prova subito Lukaku, che più volte si rende pericoloso, ma senza grande fortuna, come dimostra la traversa che prenderà nei minuti finali, molto dopo però della traversa colpita da Barella con un bel destro a volo al termine di una bella azione proprio del belga, senza dimenticare il tentativo di Hakimi.

Continua il monologo degli ospiti anche nel secondo tempo, ma almeno i padroni di casa hanno il baricentro un po’ più alto e tentano di dare un senso offensivo anche alla loro partita ripartendo in contropiede e sfruttando i calci piazzati.

A divorarsi il gol del vantaggio è Lautaro Martinez, che calcia sul fondo dopo la parata del portiere alla conclusione di Brozovic, così come Vidal, che è impreciso di testa, ma saranno le uniche occasioni nell’assalto finale.

Video Gol Highlights di Shakhtar Donetsk-Inter 0-0, 2° Giornata Gruppo B Champions League

Il tabellino di Shakhtar Donetsk-Inter 0-0, 2° Giornata Gruppo B Champions League

SHAKHTAR DONETSK-INTER 0-0

Shakhtar Donetsk (4-3-3): Trubin; Dodo, Khocholava (17′ st Matviyenko), Bondar, Korniienko; Marlos (42′ st Alan Patrick), Marcos Antonio, Maycon; Tete, Dentinho (14′ Taison), Solomon.

A disp.: Shevchenko, Pyatov, Stepanenko, Vakula, Marquinhos, Vitao, Bolbat, V’Yunnik, Sudakov. All.: Castro

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio (35′ st Darmian), De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal (35′ st Eriksen), Brozovic, Young (40′ st Pinamonti); Barella; Lukaku, Lautaro Martinez (27′ st Perisic).

A disp.: Padelli, Stankovic, Kolarov, Ranocchia, Moretti, Nainggolan, Vezzoni, Bonfanti. All.: Conte

Arbitro: Kabakov (BUL)

Marcatori: –

Ammoniti: Bastoni, Vidal (I)

Espulsi: –

