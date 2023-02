Video Highlights Sampdoria-Inter 0-0: Sintesi 13-2-2023

Video Gol e Highlights Sampdoria-Inter 0-0, 22° Giornata Serie A: nessuna rete a Genova

Solo un pareggio senza reti tra Sampdoria e Inter allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, conosciuto anche come Stadio Marassi, nel posticipo del Monday Night della ventiduesima giornata di Serie A, terzo turno del girone di ritorno.

Terzo risultato utile consecutivo per i nerazzurri, che però si allontanano di quindici punti dalla capolista.

Secondo pareggio consecutivo per i liguri, che si portano a quota undici punti, ma la zona salvezza rimane distante otto punti.

Out Conti, De Luca, Leris, Pussetto e Trimboli per Dejan Stankovic, che schiera Murillo, Nuytinck e Amione in difesa a protezione di Audero, lancia Zanoli e Cuisance con Winks e Augello a centrocampo, confermando il tridente d’attacco costituito da Djuricic, Lammers e Gabbiadini.

Assenti Correa e Dalbert per Simone Inzaghi, che punta su Skriniar, De Vrij e Acerbi in difesa davanti a Onana, lancia Gosens a centrocampo con Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Darmian e sceglie Lukaku con Lautaro Martinez in attacco.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti fanno maggiormente possesso palla, mentre i padroni di casa si difendono con ordine e compattezza per poi ripartire in contropiede.

Gli ospiti danno vita ad un vero monologo volto ad assediare la porta dei padroni di casa, che resistono di fronte alle giocate di Lautaro Martinez, Mkhitaryan, Lukaku, Darmian, Skriniar e Gosens, rischiando solo sulle conclusioni di Cuisance e Lammers.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Dimarco al posto di Gosens, ma non cambia il copione della partita rispetto alla prima frazione di gioco.

A De Vrij e Dimarco risponde Gabbiadini prima del giallo a Nuytinck prima della sostituzione che vede coinvolto Sabiri subentrare a Cuisance.

Sono sempre Dimarco e Gabbiadini a creare i maggiori pericoli, mentre viene ammonito anche Lautaro Martinez.

Girandola di cambi: dentro Brozovic, Dumfries, Dzeko, Rincon e Murru, fuori Barella, Darmian, Lukaku, Djuricic e Gabbiadini.

Ci provano anche Calhanoglu e Dzeko, oltre al solito Dimarco, in un finale in cui viene ammonito Lammers, sostituito da Quagliarella quando entrano anche Paoletti e Carboni al posto di Zanoli e Mkhitaryan.

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Amione, Nuytinck, Murillo; Zanoli (40′ st Paoletti), Cuisance (14′ st Sabiri), Winks, Augello; Djuricic (27′ st Rincon); Gabbiadini (27′ st Murru), Lammers (40′ st Quagliarella).

A disp.: Turk, Ravaglia, Ilkhan, Yepes, Malagrida, Ivanovic, Jesé. All.: Stankovic



Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Darmian (21′ st Dumfries), Barella (21′ st Brozovic), Calhanoglu, Mkhitaryan (45′ st Carboni), Gosens (1′ st Dimarco); Lautaro, Lukaku (21′ st Dzeko).

A disp.: Handanovic, Cordaz, Bellanova, D’ambrosio, Zanotti, Bastoni, Gagliardini, Asllani. All.: S. Inzaghi



Arbitro: Maresca

Marcatori: –

Ammoniti: Nuytinck, Amione, Lammers (S); Lautaro (I)

Espulsi: –