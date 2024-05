Video Highlights Napoli-Lecce 0-0: Sintesi 26-5-2024

Video Gol e Highlights Napoli-Lecce 0-0, 38° Giornata Serie A: i pali e le traverse fermano Calzona

Solo un pareggio senza reti tra Napoli e Lecce allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, conosciuto anche come Stadio San Paolo, nell’anticipo pomeridiano della domenica della trentottesima giornata di Serie A, diciannovesimo ed ultimo turno del girone di ritorno.

Finisce nel peggior modo possibile una stagione da incubo per gli ormai ex campioni, passati dal tricolore ad uno scialbo decimo posto in classifica, mentre i pugliesi chiudono con trentotto punti.

Sintesi di Napoli-Lecce 0-0

Out Mario Rui e Zielinski per Francesco Calzona, che schiera Simeone in attacco con Politano e Kvaratskhelia, conferma Cajuste in mediana con Lobotka e Anguissa, così come in difesa Ostigard e Olivera con Di Lorenzo e Juan Jesus a protezione di Meret.

Non ci sono Banda, Dermaku, Kaba e Sansone per Luca Gotti, che punta su Gendrey, Baschirotto, Pongracic e Gallo in difesa davanti a Falcone, a centrocampo Almqvist, Ramadani, Blin e Dorgu, in attacco la coppia formata da Berisha e Krstovic.

E’ una partita abbastanza noiosa nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi blandi. I padroni di casa fanno molto possesso palla, ma senza qualità né velocità, mentre gli ospiti si difendono con ordine e tentano di ripartire in contropiede.

Da una parte, ci provano Politano, Simeone e Kvaratskhelia, mentre dall’altra gli ospiti rispondono con Dorgu e Berisha, ma senza creare quali pericoli.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Raspadori e Ngonge al posto di Politano e Simeone, e i padroni di casa sembrano trovare velocità e qualità sulla trequarti.

Infatti, Falcone viene salvato più volte dai pali e dalle traverse colpite da Cajuste, Kvaratskhelia e Ngonge, mentre Raspadori è poco cinico sotto porta.

Entrano anche Gonzalez, Pierotti, Piccoli e Osimhen per Almqvist, Krstovic, Gallo e Cajuste, poi anche Mazzocchi, Rafia e Oudin per Di Lorenzo, Berisha e Blin.

Si rendono molto pericolosi Oudin, Piccoli e Ostigard con delle conclusioni da fuori area, mentre Falcone è attento su Raspadori e su Osimhen, rischiando sul contropiede di Piccoli.

Tabellino di Napoli-Lecce 0-0

Marcatori: –

Assist: –

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste (20′ s.t. Osimhen); Politano (1′ s.t. Ngonge), Simeone (1′ s.t. Raspadori), Kvaratskhelia. All. Calzona.

LECCE (4-4-1-1): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo (20′ s.t. Piccoli); Almqvist (10′ s.t. Gonzalez), Ramadani, Blin (32′ s.t. Oudin), Dorgu; Berisha (32′ s.t. Rafia), Krstovic (10′ s.t. Pierotti). All. Gotti.

Arbitro: Dionisi di L’Aquila.

Ammoniti: –

Espulsi: –

