Video Highlights Lazio-Marsiglia 0-0: Sintesi 21-10-2021

Video Gol e Highlights Lazio-Marsiglia 0-0, 3° Giornata Gruppo E Europa League: pareggio a reti bianche

Solo un pareggio senza reti tra Lazio e Marsiglia allo Stadio Olimpico di Roma nella terza giornata del Gruppo E di Europa League.

E’ un buon punto tra le due squadre più competitive del girone. I biancocelesti racimolano il secondo risultato utile consecutive, mentre i francesi addirittura il terzo pareggio consecutivo.

Sintesi di Lazio-Marsiglia 0-0

E’ una partita molto equilibrata nel primo tempo, disputata su ritmi abbastanza intensi. Meglio gli ospiti all’inizio, ma con il passare dei minuti i padroni di casa prendono in mano il pallino del gioco.

Dopo le belle occasioni per Under e Milik, leggermente imprecisi, i padroni di casa ci provano con Basic e Luiz Felipe, mentre nel finale Under viene fermato da un attento Strakosha.

Anche il secondo tempo risulta molto divertente sin dai primi minuti, visto che al tentativo di uno scatenato Under rispondono Immobile e Zaccagni, clamorosamente poco cinici davanti alla porta.

La maggiore occasione della partita è proprio nei piedi di Immobile, che scheggia solo la traversa. Di fatto, la stanchezza comincia a farsi sentire e le due squadre non riescono più a creare pericoli.

Highlights e Video Gol di Lazio-Marsiglia 0-0:

Tabellino di Lazio-Marsiglia 0-0

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic (11′ st Akpa Akpro), Cataldi (32′ st Leiva), Basic (11′ st Luis Alberto); Felipe Anderson (11′ st Pedro), Immobile, Zaccagni (32′ st Moro).

A disp.: Reina, Furlanetto, Patric, Escalante, Hysaj, Radu, Muriqi. All.: Sarri



Marsiglia (4-3-3): Pau Lopez; Rongier (40′ st Balerdi), Salibra, Caleta-Car, Peres; Guendouzi (28′ st Gueye), Kamara, Payet; Under; Milik (28′ st Gerson), Lirola (16′ st Dieng).

A disp.: Ngapandouentnbu, Mandanda, Alvaro, Harit, Luis Henrique, De La Fuente, Amavi, Sciortino. All.: Sampaoli



Arbitro: Aytekin (Ger)

Marcatori: –

Ammoniti: Payet, Kamara, Rongier (M)

Espulsi: –

Migliori Bookmakers AAMS