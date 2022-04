Video Highlights Empoli-Spezia 0-0: Sintesi 9-4-2022

Video Gol e Highlights Empoli-Spezia 0-0, 32° Giornata Serie A: pareggio senza reti

Si conclude con un pareggio a reti bianche la sfida tra Empoli e Spezia allo Stadio Carlo Castellani di Empoli valevole come primo anticipo del sabato della trentaduesima giornata di Serie A, tredicesimo turno del girone di ritorno.

Eppure, è stata una partita con tantissime occasioni, nonostante i ritmi molto bassi, tra due squadre che ci hanno provato senza riuscire a sbrogliare la matassa.

I toscani non hanno mai vinto in questo girone di ritorno, ma hanno trentaquattro punti in classifica, un vantaggio di dodici punti sulla salvezza, uno in più rispetto ai liguri, che racimolano il secondo risultato utile consecutivo.

Sintesi di Empoli-Spezia 0-0

Out Haas, Luperto, Machizza e Tonelli per Aurelio Andreazzoli, costretto a schierare in difesa Viti e Romagnoli al centro, con Stojanovic e Parisi sulle fasce davanti a Vicario. In mediana confermato Bandinelli con Asllani e Zurkowski, mentre Bajrami e Di Francesco agiranno sulla trequarti alle spalle di Pinamonti unica punta.

Non ci sono Bourabia e Leo Sena per Thiago Motta, che conferma l’intero undici titolare delle ultime uscite. In difesa ci sono Amian, Erlic, Nikolaou e Reca a protezione di Provedel. In mediana Bastoni e Kiwior giocano a supporto di Maggiore, mentre in attacco il tridente è formato da Manaj, Agudelo e Gyasi.

E’ una partita molto equilibrata e combattuta nel primo tempo, disputata su ritmi abbastanza intensi. Meglio i padroni di casa, che fanno possesso palla, mentre gli ospiti si difendono con ordine, chiudono tutti gli spazi mostrandosi compatti e ripartono in contropiede.

C’è grande aggressività in campo, come dimostrano le ammonizioni di Di Francesco, Zurkowski, Gyasi e Amian, ma manca un po’ di qualità nell’ultima giocata, soprattutto nei padroni di casa, che arrivano spesso alla conclusione senza trovare la porta.

Nel finale i padroni di casa sfiorano il gol del vantaggio prima con Pinamonti, che trova il miracolo di Provedel, e poi con l’ennesima conclusione imprecisa, questa volta di Asllani.

Non cambia il copione della partita in un secondo tempo caratterizzato da un ritmo meno intenso tra due squadre che non riescono proprio a trovare le giocate decisive sulla trequarti.

Entrano La Mantia e Benassi al posto di Di Francesco e Zurkowski, poi anche Verde al posto di Agudelo subito dopo le grandissime parate di Vicario e Provedel sui tentativi di Agudelo e La Mantia.

Girandola di cambi: dentro Ferrer, Henderson, Ismajli, Nzola e Kovalenko, che sostituiscono Reca, Bandinelli, Romagnoli, Manaj e Gyasi.

Nel finale alza la saracinesca Vicario, ancora una volta decisivo, questa volta su Verde e Nzola, mentre Provedel si fa trovare pronto sulla conclusione di Benassi.

Highlights e Video Gol di Empoli-Spezia 0-0:

Tabellino di Empoli-Spezia 0-0

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli (Dal 78′ Ismajli), Viti, Parisi; Zurkowski (Dal 56′ Benassi), Asllani, Bandinelli (Dal 78′ Henderson); Bajrami, Di Francesco (Dal 56′ La Mantia); Pinamonti. All. Andreazzoli

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca (Dal 90′ Ferrer); S. Bastoni, Kiwior, Maggiore; Gyasi (Dal 83′ Kovalenko), Manaj (Dal 83′ Nzola), Agudelo (Dal 67′ Verde). All. T. Motta

Arbitro: Ayroldi

Ammoniti: Di Francesco, Zurkowski, Gyasi, Amian