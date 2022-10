Video Highlights Cremonese-Udinese 0-0: Sintesi 30-10-2022

Video Gol e Highlights Cremonese-Udinese 0-0, 12° Giornata Serie A: pareggio senza reti

Solo un pareggio tra Cremonese e Udinese allo Stadio Giovanni Zini di Cremona nella dodicesima giornata di Serie A.

Continua il momento di flessione dei friulani, che tornano a fare punti dopo la sconfitta della scorsa settimana, ma ormai non vincono da quattro partite, in cui hanno collezionato solo tre punti.

I lombardi posticipano ancora a festeggiare la prima vittoria in campionato e sono fermi all’ultimo posto a quota cinque punti in classifica.

Sintesi di Cremonese-Udinese 0-0

Out Radu per Massimiliano Alvini, che conferma Carnesecchi a porta, protetto da Aiwu, Bianchetti e Lochoshvili, i soliti Valeri e Sernicola sulle fasce, con Meite, Ascacibar e Pickel in mediana. In attacco giocano Okereke e Dessers.

Non ci sono Masina e Becao per Andrea Sottil, che punta su Ebosse, Bijol e Perez in difesa davanti a Silvestri, con una linea di centrocampo composta da Pereyra, Lovric, Arslan, Walace e Udogie, mentre in attacco spazio a Success e Deulofeu.

E’ una partita molto equilibrata nel primo tempo, visto che i ritmi sono abbastanza intensi. Le due squadre sono ben messe in campo, ordinate e compatte in fase difensiva, senza lesinare il possesso palla e la capacità di ribaltare l’azione.

Dopo l’ammonizione di Meite e l’infortunio di Dessers, che viene sostituito da Buonaiuto, gli ospiti si rendono pericolosi creando diverse occasioni con Pereyra, sul quale è bravissimo Carnesecchi, mentre Silvestri deve fare gli straordinari su un colpo di testa di Okereke.

⏱️ FT | 1 punto per parte tra Cremonese e Udinese. #CremoneseUdinese pic.twitter.com/5fEkMI2IYp — Lega Serie A (@SerieA) October 30, 2022

Non cambia il copione della partita in un secondo tempo altrettanto equilibrato, ma non per questo poco divertente, visto che non mancano le occasioni da una parte e dall’altra.

Sale in cattedra Silvestri, che fa il fenomeno su Buonaiuto, mentre Lovic è impreciso prima di farsi male ed uscire al posto di Samardzic poco prima dell’entrata in campo anche di Escalante, Quagliata e Ehizibue al posto di Meite, Valeri e Arslan.

Sono tante le belle giocate, ma manca sempre quella vincente, soprattutto da parte dei padroni di casa, che ci provano anche con Buonaiuto e Escalante dopo le sostituzioni che vedono coinvolti Makengo e Beto subentrare al posto di Pereyra e Success.

Nel finale Carnesecchi si fa trovare pronto su Samardzic, entrano anche Ciofani e Vasquez al posto di Okereke e Lochoshvili, e non basta l’assalto dei padroni di casa, visto che gli ospiti resistono fino al triplice fischio.

Highlights e Video Gol di Cremonese-Udinese 0-0:

Tabellino di Cremonese-Udinese 0-0

CREMONESE (3-4-1-2): Carnesecchi; Bianchetti, Lochoshvili (85′ Vasquez), Aiwu; Sernicola, Meite (66′ Escalante), Ascacibar, Valeri (66′ Quagliata); Pickel; Okereke (85′ Ciofani), Dessers (24′ Bonaiuto).

Allenatore: Alvini.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Pereyra (76′ Makengo), Lovric (53′ Samardzic), Walace, Arslan (66′ Ehizibue), Udogie; Success (76′ Beto), Deulofeu.

Allenatore: Sottil.

Ammoniti: Meité (C)