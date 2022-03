Video Highlights Bologna-Torino 0-0: Sintesi 6-3-2022

Video Gol e Highlights Bologna-Torino 0-0, 28° Giornata Serie A: pareggio senza reti

Non si fanno male Bologna e Torino, che si spartiscono la posta in palio allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna nella ventottesima giornata di Serie A, nono turno del girone di ritorno.

Secondo pareggio consecutivo per i felsinei, che conquistano il terzo risultato utile consecutivo e con trentatré punti conservano undici punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

Continua la crisi dei granata, che non riescono a vincere da più di un mese in campionato, ma con trentaquattro punti possono stare tranquilli nella corsa alla salvezza, potendo contare su dodici punti di vantaggio sulla terzultima in classifica.

Sintesi di Bologna-Torino 0-0

Out Arnautovic, Kingsley, Dominguez, Santander e Vignato per Sinisa Mihajlovic, che sceglie il trio formato da Theate, Medel e Soumaoro a protezione di Skorupski in difesa, confermando Schouten con Svanberg in mediana e De Silvestri e Hickey sulle fasce. In attacco Sansone e Orsolini giocano alle spalle di Barrow.

Non ci sono Praet, Pellegri, Milinkovic-Savic, Fares e Edera per Ivan Juric, che sceglie Berisha a porta, con uno schieramento a specchio con la difesa a tre costituita da Djidji, Bremer e Rodriguez e Singo e Vojvoda sulle fasce. In mediana torna Mandragora con Ricci, mentre sulla trequarti Pobega e Brekalo giocano in supporto di Belotti.

E’ una partita molto combattuta nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. C’è grande aggressività nel pressing di entrambe le squadre, che provano a vincere ogni contrasto, tenendo conto dell’ottima fase difensiva e della compattezza dei reparti.

Meglio gli ospiti, che risultano imprecisi con Bremer, mentre Skoruspki deve alzare la saracinesca più volte su Djidji e Singo subito tra le ammonizioni di Schouten e Pobega, e Svanberg è impreciso.

Non cambia il copione della partita in un secondo tempo altrettanto equilibrato e combattuto, ma gli ospiti sono sicuramente più reattivi a centrocampo, mentre i padroni di casa cominciano ad abbassarsi troppo.

Dopo una bella giocata di Brekalo e un destro impreciso di De Silvestri, proprio quest’ultimo viene sostituito per infortunio al posto di Dijks ed entra anche Soriano per Sansone.

Si rende pericoloso pure Pobega, ma la partita diventa maschia, come confermano i gialli ricevuti da Theate, Ricci, Medel e Rodriguez, mentre c’è spazio anche per Falcinelli, Binks, Sanabria e Mbaye, che sostituiscono Barrow, Medel, Belotti e Theate.

Highlights e Video Gol di Bologna-Torino 0-0:

Tabellino di Bologna-Torino 0-0

Bologna (3-4-3): Skorupski; Soumaoro, Medel (36′ st Binks), Theate (36′ st Mbaye); De Silvestri (15′ st Dijks), Svanberg, Schouten, Hickey; Orsolini, Barrow (31′ st Falcinelli), Sansone (15′ st Soriano). A disp.: Bardi, Molla, Binks, Kasius, Viola, Aebischer, Raimondo. All.: Mihajlovic.



Torino (3-4-2-1): Berisha; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Ricci, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti (40′ st Sanabria) A disp.: Gemello, Milan, Izzo, Buongiorno, Zima, Ansaldi, Aina, Linetty, Warming, Pjaca, Seck. All.: Juric.



Arbitro: Massimi

Ammoniti: Schouten, Theate, Medel (B), Ricci, Rodriguez (T)

Migliori Bookmakers AAMS