Video Highlights Bologna-Empoli 0-0: Sintesi 6-2-2022

Solo un pareggio senza reti tra Bologna e Empoli allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna nella ventiquattresima giornata di Serie A, quinto turno del girone di ritorno.

Continua l’ottovolante per i toscani, che continuano ad alternare pareggi a sconfitte nelle ultime sei partite, portandosi a quota trenta punti.

I felsinei tornano a fare punti dopo tre sconfitte consecutive muovendo la propria classifica, che ora li vede a quota ventotto punti, un vantaggio di dieci sulla terzultima in classifica.

Sintesi di Bologna-Empoli 0-0

Assenze importantissime per Sinisa Mihajlovic, che deve fare a meno di Dominguez, Hickey e Mbaye. A porta c’è Skorupski, mentre in difesa Medel completa il trio costituito da Theate e Soumaoro. In mediana si rivede Schouten con Svanberg e Soriano, sorpresa Vignato sulla sinistra, con De Silvestri dalla parte opposta, e in attacco Orsolini agisce alle spalle di Arnautovic.

Out Haas, Luperto e Marchizza per Aurelio Andreazzoli, che punta su Romagnoli e Parisi con Viti e Stojanovic in difesa a protezione di Vicario. Spazio a Asslani con Bandinelli e Zurkowski in mediana, il solito Henderson al fianco di Bajrami sulla trequarti alle spalle di Pinamonti.

E’ una partita molto divertente ed equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Meglio gli ospiti con il possesso palla, ma i padroni di casa non si limitano a difendere, visto che sono sempre letali in contropiede.

Ci provano subito Pinamonti, Bandinelli e Henderson, ma senza trovare la giocata vincente, mentre i padroni di casa scaldano i guanti di Vicario con Soriano, dopo l’ammonizione di Schouten, e Orsolini.

Gialli anche per Bandinelli, Asslani e De Silvestri, ma Arnautovic viene fermato dalla traversa e Skorupski si dimostra attento sulle conclusioni di Parisi e Bajrami.

Calano leggermente i ritmi di gioco in un secondo tempo caratterizzato dal tentativo di rispondere agli avversari nella stessa maniera da parte dei padroni di casa, che quindi fanno possesso palla così come gli ospiti.

Dopo le conclusioni senza precisione di Schouten e Bandinelli, che viene sostituito per Benassi, esce anche Henderson per Verre, dopo l’ammonizione di Parisi.

Proprio Verre si rende pericoloso con due bei tiri, spaventando i padroni di casa, che corrono ai ripari con le sostituzioni: dentro Barrow e Kasius, che verrà pure ammonito, fuori Soriano e De Silvestri; gli ospiti, invece, inseriscono Di Francesco e Cacace per Bajrami e Parisi.

Momento di massimo sforzo per le due squadre, che sfiorano più volte il vantaggio con Zurkowski, bravissimo Skorupski, e Di Francesco, palo clamoroso, poco prima dell’entrata in campo di Aebischer per Svanberg e Sansone al posto di Orsolini.

Nel finale gli ospiti si divorano il gol vittoria con Pinamonti e c’è tempo per fare presenza anche per Dijks e La Mantia, al posto di Vignato e proprio l’attaccante dei toscani.

Tabellino di Bologna-Empoli 0-0

Bologna (3-4-2-1): Skorupski 6,5; Soumaoro 6,5, Medel 6,5, Theate 6,5; De Silvestri 6 (24′ st Kasius 6,5), Svanberg 6 (35′ st Aebischer 6), Schouten 5,5, Vignato 6 (42′ st Dijks sv); Soriano 6,5 (24′ st Barrow 6), Orsolini 6 (35′ st Sansone 6); Arnautovic 6.

Allenatore: Mihajlovic 6



Empoli (4-3-2-1): Vicario 6,5; Stojanovic 6,5, Viti 6,5, Romagnoli 6,5, Parisi 6,5 (25′ st Cacace 6); Zurkowski 6, Asllani 6, Bandinelli 6 (16′ st Benassi 6); Bajrami 6 (25′ st Di Francesco 6,5), Henderson 6 (16′ st Verre 6); Pinamonti 5,5 (43′ st La Mantia sv).

Allenatore: Andreazzoli 6



Arbitro: Cosso

Marcatori:

Ammoniti: Schouten (B), Asllani (E), Bandinelli (E), De Silvestri (B), Parisi (E), Cacace (E)

Espulsi:

