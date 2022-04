Video Highlights Atletico Madrid-Manchester City 0-0: Sintesi 13-4-2022

Video Gol e Highlights Atletico Madrid-Manchester City 0-0, Ritorno Quarti di finale Champions League: Guardiola elimina Simeone

Solo un pareggio senza reti tra Atletico Madrid e Manchester City al Wanda Metropolitano di Madrid nella sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League.

E’ un buon risultato per gli inglesi, che si qualificano in semifinale, dove affronteranno il Real Madrid in quella che può essere definitiva la finale anticipata, eliminando i Colchoneros dalla competizione.

UEFA Champions League

Sintesi di Atletico Madrid-Manchester City 0-0

Out Gimenez e Hector Herrera per Diego Pablo Cholo Simeone, che confermare il solito 5-3-2 ultra difensivo con Llorente e Renan Lodi sulle fasce e Mandava al centro della difesa con Felipe e Savic a protezione di Oblak. In mediana capitan Koke viene affiancato da Kondogbia e Lemar, mentre in attacco vengono confermati Griezmann e Joao Felix.

Non ci sono Palmer, Gabriel Jesus e Mendy per Josep Guardiola, che punta sul rientrante Walker in difesa al fianco di Stones, Laporte e Joao Cancelo davanti a Ederson. Torna anche Foden in attacco con Mahrez e Bernardo Silva, mentre in mediana De Bruyne e Gundogan saranno protetti da Rodri.

E’ una partita molto combattuta nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza blandi. Gli ospiti provano a gestire il possesso palla, mentre i padroni di casa si difendono dietro la linea del centrocampo chiudendo tutti gli spazi.

Le occasioni stentano ad arrivare, sono molto poche, per lo più degli ospiti, che ci provano con Stones e, dopo l’ammonizione di Felipe, colpiscono un palo con Gundogan.

Cambia leggermente il copione della partita in un secondo tempo che vede molto più propositivi i padroni di casa, che alzano il baricentro, pressano con maggiore aggressività e mettono in grande difficoltà gli ospiti, che non riescono più a giocare con la qualità di prima.

I padroni di casa tentano il massimo sforzo rendendosi pericolosi con Joao Felix e Griezmann e De Paul, entrato al posto di Koke nella girandola delle sostituzioni che vede coinvolti anche Sterling, Carrasco e Correa al posto di De Bruyne, Griezmann e Renan Lodi.

Esce anche Walker per infortunio al posto di Ake, ma il più pericoloso è sempre De Paul prima dell’entrata in campo di Fernandinho, Suarez, Cunha al posto di Bernardo Silva, Lemar e Joao Felix.

Vengono ammoniti Llorente e Renan Lodi e nel finale i padroni di casa sfiorano il gol vittoria con Carrasco, Cunha e Savic, quest’ultimo anche ammonito insieme ad Ake, Mahrez e Foden e viene espulso anche Felipe al 95′ minuto per doppio giallo, rischiando sulla conclusione di Gundogan.

Highlights e Video Gol di Atletico Madrid-Manchester City 0-0:

Tabellino di Atletico Madrid-Manchester City 0-0

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak; Savic, Felipe, Reinildo; Llorente, Koke (24′ st De Paul), Kondogbia, Lemar (37′ st Luis Suarez), Renan Lodi (24′ st Correa); Griezmann (24′ st Carrasco), Joao Félix (37′ st Cunha).

A disp.: Lecomte, , Wass, Hermoso, Vrsaljko, Javi Serrano. All.: Simeone



Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker (29′ st Aké), Stones, Laporte, Cancelo; De Bruyne (20′ st Sterling), Rodri, Gundogan; Mahrez, Foden, Bernardo Silva (34′ st Fernandinho).

A disp.: Steffen, Carson, Ruben Dias, Grealish, Zinchenko, Delap, Edozie, McAtee, Lavia. All.: Guardiola



Arbitro: Daniel Siebert (Ger)

Marcatori: –

Ammoniti: Llorente, Savic (A); Rodri, Aké, Mahrez, Foden, Cancelo (C)

Espulsi: 46′ st Felipe (A)