Video Highlights Atalanta-Udinese 0-0: Sintesi 4-3-2023

Video Gol e Highlights Atalanta-Udinese 0-0, 25° Giornata Serie A: solo un pareggio

Non vanno oltre un pareggio senza reti Atalanta e Udinese al Gewiss Stadium di Bergamo, conosciuto anche come Stadio Atleti Azzurri d’Italia, nel secondo anticipo del sabato della venticinquesima giornata di Serie A, sesto turno del girone di ritorno.

I bergamaschi tornano a fare punti dopo due sconfitte consecutive portandosi a quota quarantadue punti in classifica.

Ne hanno dieci in meno, invece, i friulani, che continuano ad alternare pareggi a sconfitte in una crisi che sembra non conoscere fine.

Sintesi di Atalanta-Udinese 0-0

Assenti Hateboer, Scalvini, Zapata, Zappacosta e Palomino per Gian Piero Gasperini, che schiera Demiral con Toloi e Djimsiti in difesa davanti a Musso, lancia Ruggeri a centrocampo con De Roon, Koopmeiners e Maehle, mentre in attacco gioca con il tridente formato da Boga, Hojlund e Lookman.

Indisponibili Ebosse, Deulofeu e Ehizibue per Andrea Sottil, che ritrova Bijol con Perez e Becao a protezione di Silvestri, si affida a Ebosele a centrocampo con Lovric, Walace, Arslan e Udogie, puntando su Success in attacco con Beto.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi davvero intensi. I padroni di casa fanno maggiormente possesso palla, mentre gli ospiti si difendono con ordine e compattezza dietro la linea del centrocampo per poi ripartire in contropiede.

Dopo le conclusioni imprecise di Lovric, anche ammonito, e Success, la palla gol del vantaggio sarebbe nei piedi di Beto, ma Musso salva tutto in uscita.

Aver rischiato di affondare sembra svegliare i padroni di casa, che finalmente si rendono pericolosi con Koopmeiners, che esce nel finale per Ederson a causa di un infortunio, e vengono ammoniti Becao, Ederson e Djimsiti.

Il secondo tempo è un monologo dei padroni di casa, che prendono in mano il pallino del gioco approfittando anche dell’atteggiamento un po’ troppo apatico dal punto di vista del pressing.

Sale in cattedra Silvestri, decisivo su Ederson e Lookman, che poco dopo è anche poco cinico, prima di uscire per Muriel, quando entrano in campo anche Pereyra, Pasalic e Thauvin al posto di Arslan, Boga e Success.

Proprio Pasalic sfiora il vantaggio, ma Becao salva tutto in scivolata, mentre gli ospiti rispondono con Thauvin, giallo per Ebosele, che viene sostituito da Masina nella doppio cambio che vede protagonista anche Samardzic per Lovric.

Nel finale i padroni di casa si divorano più volte il gol vittoria con Pasalic e Toloi ed entra anche Vorlicky per Hojlund.

Tabellino di Atalanta-Udinese 0-0

Atalanta (3-4-3): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Maehle, De Roon, Koopmeiners 6 (41′ Koopmeiners), Ruggeri; Lookman 5,5 (18′ st Muriel), Hojlund 5,5 (45’+1 st Vorlicky), Boga 6 (18′ st Pasalic).

Allenatore: Gasperini



Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ebosele 6 (33′ st Masina), Arslan 6 (14′ st Pereyra), Walace, Lovric 5,5 (33′ st Samardzic), Udogie; Beto, Success 5,5 (20′ st Thauvin).

Allenatore: Sottil



Arbitro: Ghersini

Marcatori:

Ammoniti: Lovric (U), Becao (U), Ederson (A), Djimsiti (A), Ebosele (U)

Espulsi: