Video Highlights Atalanta-Bologna 0-0: Sintesi 28-8-2021

Video Gol e Highlights Atalanta-Bologna 0-0, 2° Giornata Serie A: pareggio a reti bianche tra Gasperini e Mihajlovic

Solo un pareggio senza reti tra Atalanta e Bologna al Gewiss Stadium di Bergamo, conosciuto anche come Stadio Atleti Azzurri d’Italia, nell’anticipo pomeridiano del sabato della seconda giornata di Serie A.

Passo indietro per i bergamaschi dopo la vittoria in extremis all’esordio, ma confermate le difficoltà nella prestazione, sicuramente dovuta ad una condizione fisica non proprio ottimale.

Secondo risultato utile consecutivo per i felsinei, a quota quattro punti nelle prime due partite di campionato, dopo la vittoria all’esordio al termine di una partita al cardiopalma in terra campana.

Sintesi di Atalanta-Bologna 0-0

E’ una partita molto bella e combattuta nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Entrambe le squadre pressano con aggressività, lottano su ogni pallone e sono propositive in fase offensiva.

Ci prova subito Orsolini addirittura in sforbiciata, ma senza precisione. I padroni di casa rispondono con Muriel e Ilicic, ma manca cinismo, mentre Skorupski si esalta su Gosens.

Calano sensibilmente i ritmi di gioco nel secondo tempo, caratterizzato dal possesso palla dei padroni di casa, che prendono in mano il pallino del gioco e mettono in seria difficoltà gli ospiti, troppo bassi come baricentro.

I padroni di casa si rendono pericolosi con un sinistro al volo di Gosens. L’equilibrio ne fa da padrona, gli ospiti sono tignosi, compatti, difficili da oltrepassare, quasi innervosiscono gli avversari, che si impantanano sulla trequarti.

Highlights e Video Gol di Atalanta-Bologna 0-0:

Tabellino di Atalanta-Bologna 0-0

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle (85’ Zappacosta), Pasalic (74’ Miranchuk), Freuler, Gosens; Malinovskyi (65’ Pessina), Ilicic (85’ Lammers); Muriel (74’ Piccoli).

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey (81’ Tomiyasu); Kingsley (60’ Vignato), Dominguez; Orsolini (71’ Skov Olsen), Sansone (81’ Soumaoro), Svanberg; Arnautovic

Gol: /

Assist: /

Note – Ammoniti: Gosens, Palomino; Svanberg, Medel, Sansone, Hickey, Arnautovic.

