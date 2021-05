Video Highlights Arsenal-Villarreal 0-0: Sintesi 6-5-2021

Video Gol e Highlights Arsenal-Villarreal 0-0, Ritorno Semifinali Europa League: due pali per Aubameyang, Emery in finale, Arteta eliminato

Solo un pareggio tra Arsenal e Villarreal all’Emirates Stadium di Londra nella sfida di ritorno delle semifinali di Europa League.

I londinesi sono stati molto sfortunati con i due pali colpiti, che non sono serviti per la rimonta. Infatti, a qualificarsi in finale sono gli spagnoli.

Altra finale per Unai Emery, il re di questa competizione, che proverà a ripetersi dopo il trittico con il Siviglia, mentre Mikel Arteta, a questo punto, rischia l’esonero, visto che non arriverà a qualificarsi alle prossime competizioni europee per piazzamento in campionato a meno di clamorose rimonte nelle ultime giornate.

Sintesi di Arsenal-Villarreal 0-0

Non è una partita indimenticabile nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Entrambe le squadre preferiscono fare possesso palla, risultando molto compatte in fase difensiva, senza riuscire a colpire in contropiede.

Dopo il tentativo di Chukwueze, bravo Leno, e una conclusione imprecisa di Parejo, i padroni di casa rispondono con Aubameyang, che colpisce il palo prima e poi impegna Rulli.

Non cambia molto il copione della partita nel secondo tempo, caratterizzato dal tentativo dei padroni di casa di portare a casa la vittoria, ma gli ospiti sono perfetti in transizione, rendendosi anche pericolosi in attacco.

Ci provano Pepe e Smith-Rowe, senza precisione, mentre Moreno tira addosso a Leno, ma a salvare gli ospiti è ancora una volta il palo, che nega la gioia del gol ancora ad Aubameyang, con Holding che non inquadra di poco la porta.

Non basta il forcing finale per i padroni di casa, che non riescono più a tirare a porta e, anzi, rischiano pure sui contropiedi degli ospiti, che non approfittano degli spazi concessi dagli avversari.

Highlights e Video Gol di Arsenal-Villarreal 0-0

Tabellino di Arsenal-Villarreal 0-0

ARSENAL (3-4-3): Leno; Holding, Pablo Marí, Tierney (80′ Willian); Bellerin (90′ Nketiah), Partey, Smith Rowe, Saka; Pépé, Aubameyang (80′ Lacazette), Ødegaard (66′ Martinelli). All. Arteta.

VILLARREAL (4-3-3): Rulli; Mario Gaspar, Albiol, Pau Torres, Pedraza (90′ Moreno); Parejo, Coquelin, Trigueros; Chuckweze (30′ Pino), Alcácer (72′ Bacca), Moreno. All: Emery.

Ammoniti: Pablo Marì (A), Pino (V), Nketiah (A)

