Video Gol Italia Slovacchia 1-0 : azzurri ai quarti degli Europei Under 21

Video Gol e Highlights di Italia Slovacchia 1-0: un gol nei primi minuti di Cesare Casadei decide il match e basta all’Italia Under 21 per superare la Slovacchia 1 a 0 e staccare il pass per i quarti di finale dell’Europeo Under 21.

Gli Azzurrini ora si giocheranno il primo posto del girone in uno scontro diretto con la Spagna martedì sera che ha anch’essa vinto le prime due partite del gruppo.

Agli azzurrini di Nunziata basta una doppia vittoria per 1 a 0 rispettivamente contro Romania e Slovacchia per assicurarsi il passaggio del turno.

Gli azzurri sono a pari punti con la Spagna a quota 6 ma al momento secondi per il maggior numero di gol segnati dagli iberici.

I padroni di casa della Slovacchia invece con due sconfitte di misura rimediate contro Spagna e Italia vengono eliminati dal torneo.

Il ct degli azzurrini Nunziata al termine della partita ha commentato così il successo ottenuto. “La cosa positiva è che dopo due partite abbiamo già passato il turno, ma siamo un po’ mancati a livello di gioco. Abbiamo sbagliato troppi passaggi. Voglio elogiare i ragazzi per impegno, grinta, determinazione e voglia che ci hanno messo per conquistare la qualificazione”

Cronaca di Italia – Slovacchia 1 -0:

Dopo il successo di misura all’esordio contro la Romania (1-0, gol di Baldanzi e rigore parato da Desplanches), l’Italia ripete il copione anche contro i padroni di casa della Slovacchia.

Nel secondo match, tornano titolari Casadei e Coppola, inizialmente risparmiati dopo gli impegni con la Nazionale maggiore.

È proprio Casadei, centrocampista del Torino, a sbloccare il match nei minuti iniziali: recupero palla a centrocampo, scambio rapido con Willy Gnonto, inserimento e conclusione precisa da posizione defilata.

L’Italia sfiora il raddoppio con un calcio di punizione di Baldanzi, uscito poi per un problema al ginocchio dopo un duro intervento da dietro.

Occasione clamorosa anche per Lorenzo Pirola al 65’: sugli sviluppi di un corner, il pallone gli capita sui piedi, ma il difensore spara alto da ottima posizione.

Nel finale, la Slovacchia si riversa in avanti e Desplanches si conferma determinante: prima respinge con difficoltà un insidioso piazzato di Tomas Rigo, poi compie un intervento straordinario all’89’, deviando con una mano un tiro deviato dello stesso Rigo.

In pieno recupero, ci vuole un tackle disperato di Diego Coppola per fermare Adrian Kapralik lanciato a rete.

Video Gol e Highlights di Italia – Slovacchia 1-0:

Tabellino di Italia – Slovacchia 1-0:

SLOVACCHIA (4-3-3):

Belko; Kopasec, Jakubko, Obert, Javorcek; Rigo, Nebyla, M. Sauer (66′ Gajdos); Marcelli (57′ Kapralik), Suslov, L. Sauer (82′ Holly).

A disp.: Danko, Fruhwald, Mielke, Svidersky, Cerepkai, Sikula, Ujlaki, Jambor, Gazi.

All. Kentos.

ITALIA (4-3-2-1):

Desplanches; Zanotti, Coppola, Pirola, Ruggeri; Fabbian (82′ Kayode), Prati (82′ Ghilardi), Ndour; Baldanzi (63′ Pisilli), Casadei (63′ Koleosho); Gnonto (58′ Ambrosino).

A disp: Zacchi, Sassi, Turicchia, Doumbia, Guarino, Fazzini, Bianco.

All. Nunziata.

ARBITRO: Nenad Minakovic (Serbia).

Marcatore: 7′ Casadei.

Ammoniti: Jakubko, L. Sauer, Zanotti, Ndour, Koleosho.

Angoli: 4-3 per la Slovacchia.

Recupero: 2′;6′.

Spettatori 15.455.