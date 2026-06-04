Silvio Baldini chiamato a scuotere gli Azzurri dopo l’ennesimo fallimento mondiale

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La nuova parentesi della Nazionale italiana riparte da una scelta inattesa, quasi provocatoria, ma perfettamente coerente con il clima di emergenza che circonda gli Azzurri. Dopo l’addio di Gennaro Gattuso e il nuovo fallimento legato alla mancata qualificazione al Mondiale 2026, la panchina dell’Italia è stata affidata temporaneamente a Silvio Baldini, tecnico dell’Under 21 e figura da sempre lontana dai profili più istituzionali del calcio italiano.

Non si tratta di una nomina pensata per aprire un ciclo lungo, almeno per ora. Baldini guiderà l’Italia nelle amichevoli di giugno, in attesa che la Federazione scelga il nuovo commissario tecnico definitivo. Eppure, proprio il suo arrivo racconta molto del momento che sta vivendo il nostro calcio: confusione, bisogno di scelte forti, desiderio di ripartire dai giovani e necessità di ritrovare un’identità credibile dopo anni di delusioni.

Baldini non è un allenatore qualunque. È uno di quei personaggi che dividono, incuriosiscono e raramente lasciano indifferenti. Ha attraversato il calcio italiano con idee forti, gesti clamorosi, dimissioni improvvise, promozioni inattese e una visione quasi romantica del mestiere. Per questo la sua nomina, anche se temporanea, ha acceso subito l’attenzione: non arriva un gestore silenzioso, ma un tecnico capace di trasformare ogni conferenza stampa in un messaggio diretto al sistema.

Una carriera tra provincia, promozioni e scelte controcorrente

La carriera di Silvio Baldini è lunga, irregolare e profondamente italiana. Non è il percorso lineare di un predestinato arrivato ai vertici attraverso grandi panchine, ma quello di un allenatore cresciuto tra piazze ambiziose, categorie difficili e sfide spesso complicate. Ha lavorato in club come Empoli, Palermo, Catania, Parma, Lecce, Perugia, Crotone e Pescara, alternando momenti brillanti ad altri molto turbolenti.

Il suo nome resta legato soprattutto alla capacità di incidere in contesti non semplici. La promozione ottenuta con il Palermo nel 2022, culminata con la vittoria dei playoff di Serie C, è uno dei capitoli più significativi della sua carriera recente. Ancora più curioso il percorso con il Pescara, riportato in Serie B nel 2025 attraverso i playoff, prima delle dimissioni per motivi familiari.

Questi episodi aiutano a capire il personaggio: Baldini non è mai stato soltanto un allenatore da campo. È un tecnico che vive il calcio in modo emotivo, quasi istintivo, e che spesso ha preferito lasciare una panchina piuttosto che restare in una situazione che non sentiva più propria. Questa imprevedibilità è anche il motivo per cui la sua presenza alla guida dell’Italia, seppur temporanea, ha un peso mediatico superiore a quello di molti altri tecnici di passaggio.

Il carattere di Baldini e il calcio senza filtri

Baldini è sempre stato associato a un’immagine passionale e poco diplomatica. Nel corso della sua carriera non sono mancati episodi discussi, dichiarazioni dure e gesti rimasti impressi nella memoria dei tifosi. Il caso più famoso resta quello del 2007, quando durante Parma-Catania colpì con un calcio nel sedere Domenico Di Carlo, episodio che gli costò una squalifica e che ancora oggi viene citato ogni volta che si racconta la sua carriera.

Ridurre Baldini a quell’immagine, però, sarebbe superficiale. Il tecnico toscano è anche un allenatore profondamente legato all’idea di calcio come educazione, rapporto umano e responsabilità collettiva. Nelle sue esperienze migliori ha saputo creare gruppi intensi, uniti, emotivamente coinvolti. Non è un tecnico freddo da lavagna, anche se tatticamente ha spesso lavorato su sistemi chiari come il 4-3-3. È soprattutto un allenatore che chiede partecipazione totale.

Questa caratteristica può essere preziosa per una Nazionale svuotata, reduce da un nuovo trauma sportivo e bisognosa di ritrovare entusiasmo. Baldini non potrà risolvere in pochi giorni i problemi strutturali del calcio italiano, ma può dare una scossa emotiva, soprattutto a un gruppo giovane che ha bisogno di sentirsi responsabilizzato.

La svolta giovane per le amichevoli di giugno

Uno degli aspetti più interessanti della breve gestione Baldini riguarda la convocazione di un gruppo molto giovane. L’Italia affronterà le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia con una rosa pensata per guardare al futuro, pescando molto dall’area Under 21 e da calciatori nati dopo il 2000.

Questa scelta ha un valore tecnico, ma anche politico. Baldini ha criticato apertamente il sistema italiano, accusandolo di non dare abbastanza spazio ai talenti nazionali e di soffocare la crescita dei giovani. Portare in Nazionale un gruppo così fresco significa trasformare questa critica in un gesto concreto: se il calcio italiano vuole ripartire, deve smettere di considerare i giovani soltanto come promesse da proteggere e iniziare a metterli davvero al centro.

In questo contesto, la presenza di Gianluigi Donnarumma come figura esperta diventa fondamentale. Il portiere rappresenta il punto di equilibrio tra la generazione già consolidata e quella che deve prendersi la scena. Attorno a lui, Baldini può costruire una Nazionale sperimentale, meno appesantita dal passato e più libera mentalmente.

Un incarico breve che può lasciare un segno

Il mandato di Baldini è provvisorio, ma non per questo irrilevante. In una fase in cui l’Italia deve scegliere il proprio futuro tecnico, le sue due partite possono diventare un laboratorio utile per capire quale direzione prendere. Non basterà vincere un’amichevole per parlare di rinascita, ma sarà importante osservare atteggiamento, coraggio, intensità e identità.

Baldini può lasciare un segno soprattutto se riuscirà a trasmettere un messaggio semplice: la Nazionale non deve più vivere di memoria, ma di merito. Dopo tre Mondiali consecutivi mancati, il calcio italiano non può limitarsi a cercare un nome prestigioso in panchina. Ha bisogno di rimettere in discussione abitudini, convocazioni, gerarchie e modo di valorizzare i giocatori.

La sua storia personale rende questa parentesi ancora più interessante. Baldini non è il tecnico glamour, non è il nome internazionale e non è il profilo costruito per piacere a tutti. È un allenatore ruvido, diretto, spesso scomodo, ma proprio per questo capace di rappresentare una rottura simbolica con il passato recente.

La Nazionale davanti a una scelta più grande del ct

La vicenda Baldini racconta una verità evidente: il problema dell’Italia non può essere risolto soltanto scegliendo un nuovo commissario tecnico. Serve un progetto più ampio, capace di collegare club, settori giovanili, campionati e Nazionale. La panchina è importante, ma non può compensare da sola anni di scelte sbagliate, poca fiducia nei talenti italiani e programmazione incerta.

In questo scenario, l’interim di Baldini può funzionare come uno specchio. La sua figura obbliga il sistema a guardarsi senza troppi filtri. Può piacere o non piacere, può sembrare una soluzione romantica o una scelta d’emergenza, ma porta con sé una domanda inevitabile: l’Italia vuole davvero cambiare o cerca soltanto un altro nome da mettere in panchina fino alla prossima crisi?

Per ora, Baldini avrà il compito di guidare gli Azzurri in una fase breve ma carica di significato. Due partite, un gruppo giovane, una Nazionale ferita e un allenatore che non ha mai avuto paura di dire quello che pensa.