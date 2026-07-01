Video Gol Inghilterra Congo 2-1: Kane porta gli inglesi agli ottavi

Video dei Gol e Highlights di Inghilterra-RD Congo 2-1: Cipenga illude i Leopardi, poi Harry Kane firma la doppietta decisiva e manda i Three Lions agli ottavi contro il Messico.

L’Inghilterra soffre, rischia tantissimo, ma alla fine supera la Repubblica Democratica del Congo per 2-1 nei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Una vittoria arrivata in rimonta, firmata ancora una volta da Harry Kane, decisivo con una doppietta nel quarto d’ora finale dopo il vantaggio africano realizzato da Brian Cipenga al 7’.

Per lunghi tratti, la squadra di Thomas Tuchel ha dato la sensazione di poter cadere in una delle grandi sorprese del torneo. Il Congo DR ha giocato con coraggio, intensità e ordine difensivo, mettendo in difficoltà una nazionale inglese troppo lenta nella costruzione e poco brillante negli ultimi metri.

Poi, però, è emersa la classe del capitano. Kane ha prima pareggiato al 75’ con un colpo di testa su cross di Anthony Gordon, poi ha completato la rimonta all’86’ con una conclusione splendida da dentro l’area. Due gol pesantissimi, che evitano all’Inghilterra una clamorosa eliminazione e la portano agli ottavi, dove affronterà il Messico all’Estadio Azteca.

La vittoria, però, non cancella tutti i dubbi. I Three Lions avanzano, ma la prestazione lascia diversi interrogativi sulla tenuta difensiva, sulla fluidità del gioco e sulla capacità di gestire partite complicate contro avversarie organizzate e fisicamente intense.

Con questa vittoria, l’Inghilterra conquista l’accesso agli ottavi di finale del Mondiale 2026, dove affronterà il Messico all’Estadio Azteca. Una sfida affascinante e complicata, soprattutto considerando il fattore ambientale e il sostegno del pubblico alla nazionale padrona di casa.

Per Tuchel servirà un’Inghilterra molto diversa da quella vista per larghi tratti contro la RD Congo. I Three Lions hanno mostrato carattere e qualità individuale, ma anche limiti evidenti nella gestione difensiva e nella creazione del gioco.

La RD Congo, invece, lascia il Mondiale dopo un percorso più che positivo. La nazionale africana ha dimostrato organizzazione, coraggio e grande spirito competitivo, sfiorando una delle imprese più clamorose della fase a eliminazione diretta.

Cronaca di Inghilterra – Congo 2-1:

La partita si mette subito in salita per l’Inghilterra. Dopo appena 7 minuti, il Congo trova il gol del vantaggio con Brian Cipenga, bravo a sfruttare una situazione difensiva gestita male dagli inglesi.

L’azione nasce da una palla spostata rapidamente sul lato debole, dove Djed Spence non riesce a chiudere in tempo. Cipenga riceve, trova lo spazio per calciare e sorprende Jordan Pickford sul primo palo. È l’1-0 che accende l’entusiasmo congolese e mette enorme pressione sui Three Lions.

L’Inghilterra prova a reagire, ma lo fa con poca lucidità. Il possesso palla resta in gran parte nelle mani della squadra di Tuchel, ma il Congo DR si compatta bene, chiude le linee centrali e costringe gli inglesi a cercare soluzioni spesso prevedibili.

I minuti passano e la tensione aumenta. Kane fatica a ricevere palloni puliti, gli esterni non riescono a creare superiorità con continuità e la RD Congo prende fiducia, difendendo con grande spirito di sacrificio.

Il primo tempo racconta una partita molto diversa da quella immaginata alla vigilia. L’Inghilterra controlla il pallone, ma non riesce a trasformare il dominio territoriale in vere occasioni da gol. La RD Congo, invece, accetta di soffrire e prova a ripartire appena possibile.

Tra i grandi protagonisti della resistenza africana c’è Lionel Mpasi-Nzau, attento tra i pali e decisivo in più di una situazione. Ottima anche la prova difensiva di Axel Tuanzebe, che guida il reparto con personalità e aiuta i compagni a contenere gli attacchi inglesi.

I Three Lions alzano il ritmo nella ripresa, ma la gara resta complicata. L’Inghilterra tira di più, conquista campo e aumenta la pressione, senza però trovare subito il varco giusto. La sensazione è che serva una giocata individuale, un episodio o un cambio di passo per evitare una eliminazione che, con il passare dei minuti, diventa sempre più concreta.

La svolta arriva al 75’. L’Inghilterra costruisce sulla fascia e Anthony Gordon trova un cross preciso verso il centro dell’area. Kane legge il movimento, prende posizione e colpisce di testa, mandando il pallone in rete per l’1-1.

È il gol che cambia completamente l’atmosfera della partita. Il Congo DR, fino a quel momento ordinato e coraggioso, comincia ad accusare la stanchezza. L’Inghilterra, invece, ritrova energia, fiducia e convinzione.

Il pareggio non basta ai Three Lions, che continuano a spingere alla ricerca del sorpasso prima dei supplementari. Tuchel chiede alla squadra di restare alta, mentre la RD Congo prova a difendere con le ultime energie una partita giocata con enorme generosità.

All’86’ arriva il momento decisivo. Kane riceve poco dentro l’area, si coordina con grande rapidità e scarica una conclusione potentissima sotto la traversa. Un gol bellissimo, da centravanti totale, capace di trasformare una serata piena di paure in una qualificazione pesantissima.

Il capitano inglese firma così la doppietta personale e sale a 13 gol nella storia dei Mondiali, superando anche Pelé nella classifica dei marcatori all-time della competizione. Un dato che racconta la grandezza internazionale di Kane e il suo peso specifico nelle partite decisive.

La RD Congo prova a reagire nel finale, ma l’Inghilterra riesce a difendere il vantaggio fino al triplice fischio. Finisce 2-1: i Three Lions passano il turno, ma lo fanno dopo una battaglia molto più dura del previsto.

Video Gol e Highlights di Inghilterra-RD Congo 2-1:

Video Sintesi del match Inghilterra – Congo online a breve.

7’ – Gol RD Congo, Cipenga:

La Repubblica Democratica del Congo passa subito in vantaggio. Cipenga riceve in area e batte Pickford sul primo palo, approfittando di una chiusura difensiva troppo lenta dell’Inghilterra.

75’ – Gol Inghilterra, Kane:

I Three Lions trovano il pareggio con il loro capitano. Cross di Gordon e colpo di testa vincente di Kane, che riporta il risultato sull’1-1.

86’ – Gol Inghilterra, Kane:

Kane completa la rimonta con una conclusione spettacolare da dentro l’area. Il pallone finisce sotto la traversa e regala all’Inghilterra la qualificazione agli ottavi.

Uomo partita: Harry Kane

Il migliore in campo non può che essere Harry Kane. La sua partita non era iniziata nel modo migliore, con pochi palloni giocabili e una difesa congolese molto aggressiva. Nel momento più importante, però, il capitano inglese ha fatto esattamente ciò che fanno i grandi attaccanti: ha deciso.

Due gol nel finale, una rimonta completata quasi da solo e un record personale che lo porta ancora più in alto nella storia dei Mondiali. L’Inghilterra non ha brillato, ma Kane ha coperto molte crepe con una prestazione da leader assoluto.

Una menzione speciale va comunque alla RD Congo, in particolare a Mpasi-Nzau e Tuanzebe, protagonisti di una prova di enorme sacrificio. I Leopardi escono dal torneo, ma lo fanno a testa altissima.

Statistiche Inghilterra-RD Congo

Possesso palla: Inghilterra 60% – 40% RD Congo

Tiri totali: Inghilterra 16 – 7 RD Congo

Tiri in porta: Inghilterra 7 – 2 RD Congo

Calci d’angolo: Inghilterra 5 – 3 RD Congo

Falli commessi: Inghilterra 10 – 12 RD Congo

Le statistiche confermano il maggior volume offensivo dell’Inghilterra, ma raccontano solo in parte la fatica dei Three Lions. La squadra di Tuchel ha costruito di più, ma per oltre un’ora non è riuscita a trovare il modo di scardinare il blocco congolese.

Tabellino Inghilterra-RD Congo 2-1

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Spence (70′ Eze), Konsa, Guehi, O’Reilly; Anderson, Rice (90+1′ Stones); Madueke (60′ Saka), Bellingham, Rashford (60′ Gordon); Kane. CT Tuchel

RD CONGO (4-5-1): Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku (89′ J. Kayembe); Mbuku (64′ Elia), Sadiki, Moutoussamy (89′ Mayele), Mukau (76′ E. Kayembe), Cipenga (76′ Bongonda); Wissa. CT Desabre

Arbitro: Tumah Makhadmeh

Marcatori: 7’ Cipenga, 75’ Kane, 86’ Kane

Ammoniti: Bellingham (I), Sadiki (C)

Competizione: Mondiali 2026, sedicesimi di finale

Stadio: Atlanta Stadium

Prossimo turno: Inghilterra-Messico agli ottavi di finale

Migliore in campo: Harry Kane

Nota positiva RD Congo: Brian Cipenga

Dato chiave: Kane sale a 13 gol complessivi nella storia dei Mondiali