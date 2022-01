Video gol-highlihts Spezia-Sampdoria 1-0: sintesi 21-01-2022

Video gol-highlights Spezia-Sampdoria 1-0: vincono i bianconeri con rete di Verde.

Spezia-Sampdoria 1-0: ritorno amaro per Marco Giampaolo sulla panchina doriana.

Vince lo Spezia, grazie a un gol di Verde nella ripresa, dopo che il primo tempo si era chiuso senza particolari sussulti.

Lo Spezia scatta avanti in classifica, guadagnando ulteriore margine sulla zona retrocessione, che ora la Sampdoria ha a soli tre punti.

La sintesi di Spezia-Sampdoria 1-0

Partita molto bloccata al “Ferraris”. La Sampdoria dimostra subito il marchio di mister Giampaolo, ponendo gli avversari sotto pressione.

Lo Spezia resta rintanato nella propria metà campo per grande parte del primo tempo. Primo squillo al quarto d’ora, con Gabbiadini, lanciato lungo, che sfiora il gol di sinistro.

Lo Spezia cresce, guadagna metri e comincia a far girare meglio il pallone. La squadra di Motta non riesce, però, ad incidere e Falcone vive un primo tempo da spettatore non pagante.

Si chiude una prima frazione a dir poco soporifera, con le due squadre che vanno a riposo sullo 0-0.

Inizio di secondo tempo con lo Spezia in avanti: Manaj raccoglie una sponda di testa, ma colpisce un difensore avversario.

Si scuote la Samp con una verticalizzazione di Gabbiadini per Caputo. L’ex Bari viene anticipato da Provedel in angolo.

Kwior perde un pallone a beneficio di Candreva, oggi nella posizione inedita di trequartista. L’ex Inter prova, ma mette alto col destro.

Ancora Sampdoria da azione d’angolo: palla in mezzo per Caputo, che colpisce il palo.

Lo Spezia, schiacciato, risponde improvvisamente in contropiede: Giasy serve Agudelo sulla destra. L’esterno arriva sul fondo e mette in mezzo per Verde, che si avventa sul pallone e lo spinge dentro.

Ancora lo Spezia tenta il raddoppio con Agudelo: prova col destro angolato, finisce fuori. Giampaolo effettua alcuni cambi, entrano Murru e Vieira e Torregrossa.

Proprio il centravanti offre un’ottima sponda per l’ultima occasione di Gabbiadini. L’ex Bologna mette fuori e lo Spezia conquista tre punti fondamentali.

Highlights e video gol Spezia-Sampdoria 1-0

Il tabellino di Spezia-Sampdoria 1-0

SPEZIA (4-1-4-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Kovalenko (Agudelo 64′), Kiwior; Verde (Antiste 86′); Kovalenko, Sala (Ferrer 74′), Gyasi; Manaj (Nzola 74′). Allenatore: Motta

A disposizione: Zoet, Zovko, Hristov, Bertola, Ferrer, Bourabia, Sher, Antiste, Nguiamba Agudelo, Strelec

SAMPDORIA (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Ferrari, Magnani, Augello(Murru 77′); Thorsby (Vieira 77′), Ekdal, Ekdal, Rincòn; Candreva; Gabbiadini, Caputo.

A disposizione: Chabot, Torregrossa, Ciervo, Conti, Vieira, Dragusin, Askildsen, Yepes, Murru, Ravaglia, Saio, Trimboli

Marcatori: 69′ Verde (Sp)

Ammoniti: Erlic (Sp), Ekdal (Sa), Rincòn (Sa)

Espulsi:

