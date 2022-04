Video Gol Highlights West Ham-Eintracht 1-2: Sintesi 28-4-2022

Video Gol e Highlights West Ham-Eintracht Francoforte 1-2, Andata Semifinale Europa League: segnano Antonio, Knauff e Kamada

L’Eintracht Francoforte batte il West Ham all’Olympic Stadium di Londra nella sfida d’andata delle semifinali di Europa League.

Colpaccio pazzesco per i tedeschi, che si portano in vantaggio nella doppia sfida contro gli inglesi, che dovranno ribaltare il risultato in terra tedesca.

Sintesi di West Ham-Eintracht Francoforte 1-2

Indisponibili Diop e Ogbonna per David Moyes, che sceglie Areola a porta, Johnson, Cresswell, Dawson e Zouma in difesa. In mediana giocano Rice, Soucek e Bowen, mentre in attacco Fornals e Lanzini giocano alle spalle di Antonio.

Assenti Ramaj, Ilsanker, Jakic, N’dicka per Oliver Glasner, che punta su Tuta, Hinteregger e Toure in difesa a protezione di Trapp, mentre a centrocampo spazio a Sow, Knauff, Rode e Kostic e in attacco il tridente è formato da Lindstrom, Kamada e Borre.

E’ una partita bellissima nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Infatti, entrambe le squadre giocano con grande aggressività nel pressing e sono letali in contropiede.

Si parte subito forte, visto che al 1′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Knauff al termine di una bellissima azione corale.

Ma i padroni di casa reagiscono con rabbia ed orgoglio, si riversano nella metà campo degli avversari e, dopo il clamoroso palo di Bowen, al 21′ minuto riescono a pareggiare con Michael Antonio su sponda di Zouma sugli sviluppi di un calcio piazzato di Lanzini.

I ritmi calano leggermente, ma a creare maggiori pericoli sono gli ospiti, che spaventano gli avversari con Kostic e Knauff.

Il secondo tempo è molto simile al primo, cioè con i padroni di casa a fare possesso palla e gli ospiti a segnare.

Infatti, dopo un tentativo di Soucek, al 54′ minuto gli ospiti trovano nuovamente il gol del vantaggio con Kamada, che ribadisce in rete con un tap-in vincente sulla ribattuta di Areola sulla conclusione di Borre.

Entrano Hauge e Benrahama al posti di Lindstrom e Lanzini, ma a sfiorare il pareggio sono Fornals e Bowen, che colpisce una traversa in rovesciata dopo il palo colpito da Kamada.

Nel finale c’è anche spazio per Ache al posto di Borre e per i gialli comminati a Rode e Hinteregger.

Highlights e Video Gol di West Ham-Eintracht Francoforte 1-2:

Tabellino di West Ham-Eintracht Francoforte 1-2

West Ham (4-3-3): Aréola; Johnson, Dawson, Zouma, Cresswell; Soucek, Rice, Fornals; Bowen, Antonio, Lanzini (66′ Benrahma). All.: Moyes.

Eintracht Francoforte (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Hasebe, Hinteregger; Knauff, Sow, Rode, Kostic; Lindstrøm (62′ Hauge), Kamada; Borré (90’+3 Ache). All.: Glasner.

Arbitro: Serdar Gözübüyük (Paesi Bassi).

Gol: 1′ Knauff (E), 21′ Antonio (W), 54′ Kamada (E).

Assist: Borré (E, 0-1), Zouma (W, 1-1).

Recupero: 1+3.

Ammoniti: Sow, Hinteregger.