Video Gol Highlights Villarreal-Liverpool 2-3: Sintesi 3-5-2022

Video Gol e Highlights Villarreal-Liverpool 2-3, Ritorno Semifinali Champions League: segnano Dia, Coquelin, Fabinho, Luis Diaz e Mane

Il Liverpool batte il Villarreal in rimonta all’Estadio de la Ceramica di Vila-real, conosciuto anche come Estadio Madrigal, nella sfida di ritorno delle semifinali di Champions League.

Hanno rischiato di Reds una clamorosa rimonta, ma con una contro rimonta sono riusciti ad imporsi contro i Sottomarini Gialli qualificandosi per la finale della coppa dalle grandi orecchie.

Niente da fare per gli spagnoli, che escono a testa altissima dalla competizione venendo eliminati dopo aver clamorosamente rischiato di compiere l’ennesima impresa di questa stagione europea.

Sintesi di Villarreal-Liverpool 2-3

Out Danjuma, Moreno e Pino per Unai Emery, che punta su Dia e Moreno in attacco, confermando il resto della squadra con Coquelin, Capoue, Parejo e Lo Celso a centrocampo e la linea difensiva costituita da Foyth, Albiol, Pau Torres e Estupinan a protezione di Rulli.

Assente il solo Firmino per Jurgen Klopp, che schiera Diogo Jota in attacco con Mane e Salah, mentre conferma il centrocampo della scorsa settimana con Thiago Alcantara, Fabinho e Keita e il quartetto difensivo tipo con Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk e Robertson davanti a Alisson.

E’ una partita bellissima sin a partire da un primo tempo disputato su ritmi davvero molto intensi. Il merito è anche dei padroni di casa, che partono fortissimo mettendo in difficoltà gli ospiti.

Al 3′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Dia al termine di una bellissima ed infinita azione corale.

#UCL | 2-3 ⏱ 90'+2' | 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟.



No pudo ser y, pese a una increíble 1ª parte que nos ha hecho soñar, no jugaremos la final de la @ChampionsLeague.



𝗣𝗘𝗥𝗢 𝗘𝗡 𝗠𝗜 𝗩𝗜𝗗𝗔 𝗛𝗘 𝗘𝗦𝗧𝗔𝗗𝗢 𝗧𝗔𝗡 𝗢𝗥𝗚𝗨𝗟𝗟𝗢𝗦𝗢 𝗗𝗘 𝗦𝗘𝗥 𝗗𝗘𝗟 𝗩𝗜𝗟𝗟𝗔𝗥𝗥𝗘𝗔𝗟.#Endavant 💛 pic.twitter.com/zoyj1FRz2L — Villarreal CF (@VillarrealCF) May 3, 2022

Solo dopo un tentativo di Parejo, gli ospiti cominciano a crescere prendendo in mano il pallino del gioco e facendosi vedere in attacco con Thiago Alcantara e Salah.

Al 41′ minuto i padroni di casa riescono clamorosamente a completare la rimonta segnando il gol del raddoppio con Coquelin al termine di un bel contropiede.

#UCL | Bueno, pues ahora que he dejado de temblar, aquí tenéis unas fotillos del primer tiempo. pic.twitter.com/MJFNi8ZWma — Villarreal CF (@VillarrealCF) May 3, 2022

Completamente diverso il secondo tempo, visto che entra in campo Luis Diaz al posto di Diogo Jota regalando agli ospiti quella imprevedibilità e quella velocità che prima non avevano sulla trequarti.

E’ assalto totale da parte degli ospiti, che colpiscono una traversa con Alexander-Arnold prendendo d’assedio la porta di Rulli con Mane e Luis Diaz.

A segnare, però, è Fabinho, che al 62′ minuto riesce a rientrare in partita riportandosi in vantaggio per la qualificazione sfruttando l’imbeccata di Salah.

Dopo l’ammonizione di Capoue e le conclusioni di Luis Diaz e Konate, al 68′ minuto gli ospiti pareggiano con Luis Diaz su assist di Alexander-Arnold.

🇨🇴 Sum up Luis Díaz in one word!#UCL pic.twitter.com/12ezDtEVhV — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 3, 2022

Entrano Chukwueze e Pedraza per Moreno e Coquelin, ma al 74′ minuto gli ospiti completano la rimonta con Mane, che sfrutta l’ennesimo disastro di Rulli.

WOW. Liverpool complete second-half comeback!



🔴⚽️ Fabinho 62'

🔴⚽️ Luis Díaz 67'

🔴⚽️ Mané 74'#UCL pic.twitter.com/04Rxzu6m0e — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 3, 2022

Il terzo gol fallito e la rimonta tagliano la testa e le forze ai padroni di casa, che crollano definitivamente in un finale che vede le sostituzioni di Aurier, Trigueros, Alcacer, Henderson, Jones, Tsimikas e Milner, che subentrano ai vari Albiol, Estupinan, Diaz, Keita, Thiago Alcantara, Robertson e Fabinho.

Inoltre, vengono ammoniti Alexander-Arnold, Lo Celso, Pau Torres ed espulso Capoue per doppia ammonizione.

Highlights e Video Gol di Villarreal-Liverpool 2-3:

Tabellino di Villarreal-Liverpool 2-3

Villarreal (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol (34′ st Aurier), Pau Torres, Estupiñán (34′ st Trigueros); Lo Celso, Parejo, Capoue, Coquelin (23′ st Pedraza); Gerard Moreno (23′ st Chukwueze), Dia (34′ st Alcacer).

A disp.: Asenjo, Jorgensen, Mario Gaspar, Iborra, Pena, Mandi, Moi Gomez. All.: Emery



Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson (35′ st Tsimikas); Keita (35′ st Henderson), Fabinho, Thiago Alcántara (35′ st Jones); Salah, Diogo Jota (1′ st Luis Diaz), Mané.

A disp.: Kelleher, Milner, Gomez, Oxlade-Chamberlain, Minamino, Origi, Matip, Elliot. All.: Klopp



Arbitro: Makkelie

Marcatori: 3′ Dia (V), 41′ Coquelin (V), 17′ st Fabinho (L), 22′ st Luis Diaz (L), 29′ st Mané (L)

Ammoniti: Lo Celso, Pau Torres (V)

Espulsi: 40′ st Capoue (V) – doppia ammonizione