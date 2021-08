Video Gol Highlights Vicenza-Frosinone 0-2: sintesi 28-08-2021

Risultato Vicenza-Frosinone 0-2: vittoria netta e indiscutibile dei laziali, che espugnano il “Menti” grazie a Ciano e Maiello.

Sintesi Vicenza-Frosinone 0-2

I veneti iniziano in maniera migliore rispetto ai laziali e già al 4° sfiorano il vantaggio con un tentativo di Diaw che Ravaglia riesce a smorzare e Gatti ad allontanare prima che varchi la linea di porta. Il duello tra Diaw e il portiere del Frosinone si rinnova una ventina di minuti dopo ed è ancora Ravaglia a vincere con un bel colpo di reni sulla zuccata della punta.

A metà primo tempo i frusinati riescono ad uscire dalla propria metà campo e iniziano a rendersi pericolosi, in particolare al 35° con Ciano che si divora un gol fatto mandando la palla in curva dal dischetto del rigore sprecando un cross prezioso di Garritano.

Particolarmente ispirato, Canotto cerca di creare danni con le sue discese sulla destra, ma Cappelletti gli rovina sempre la festa deviando i suoi tiri e cross. Anche Zerbin a sinistra fa venire i sudori freddi ai berici.

Oltre alle occasioni vanno registrati anche svariati falli, alcuni cartellini gialli e parecchia imprecisione da entrambi i lati; il primo tempo finisce a reti bianche dopo tre minuti di recupero.

A ripartire con il piglio giusto è il Frosinone, che al 49° trova il vantaggio dopo una chance per Garritano, che manca di poco l’impatto con un pallone crossato da Canotto: Zerbin effettua un ottimo traversone che viene deviato in rete da Ciano con un gran colpo di testa diretta nell’angolo lontano.

Il Vicenza non morde e il Frosinone ne approfitta prendendo le redini del match per non lasciarle più; cerca il raddoppio, lo sfiora due volte e lo trova all’80° con un penalty trasformato da Maiello e concesso per un fallo di Proia su Tribuzzi. La sfida non ha altro da dire e si protrae stancamente per altri dieci minuti.

Migliori in campo Cappelletti (6), sempre attento, e Ciano (7.5), che sblocca la partita e sfiora anche la doppietta; male il solo Lanzafame (5), ancora in ritardo di condizione.

Tabellino Vicenza-Frosinone 0-2

Vicenza (4-3-1-2): Pizzignacco; Calderoni (10′ Bruscagin), Brosco, Cappelletti, Di Pardo (58′ Ierardi); Proia, Rigoni (59′ Pontisso), Zonta (59′ Giacomelli); Dalmonte; Lanzafame (72′ Longo), Diaw. Allenatore: Di Carlo

Frosinone (4-3-3): Ravaglia; Zampano, Gatti, Szyminski, Cotali; Boloca, Maiello, Garritano (89′ Haoudi); Canotto (89′ Satariano), Ciano (76′ Tribuzzi), Zerbin (77′ Charpentier). Allenatore: Grosso

Marcatori: 49′ Ciano, 80′ rig. Maiello

Arbitro: Minelli

Ammoniti: Zerbin, Zampano, Bruscagin, Proia, Longo e Diaw

Video Gol Highlights Vicenza-Frosinone 0-2

