Video gol-highlights Verona-Torino 0-1: sintesi 14-05-2023

Video gol-highlights Verona-Torino 0-1: la decide un eurogol di Vlasic nel primo tempo.

Verona-Torino 0-1: i “granata” espugnano il “Bentegodi” grazie a un gran gol di Vlasic.

Partita non spettacolare, ma che soprattutto nel primo tempo offre buoni spunti da una parte e dall’altra. A sbloccarla ci pensa un destro micidiale del trequartista “granata”.

Proprio la squadra di Juric è quella che ci prova con maggior convinzione anche nella ripresa, ma il risultato non cambia, e il Verona subisce così l’aggancio dello Spezia al quart’ultimo posto.

Immagine Scudetto Serie A 2022-23: dall’archivio di Stadiosport

La sintesi di Verona-Torino 0-1

Inizio di partita a buoni ritmi, con occasioni da una parte e dall’altra: Milinkovic deve farsi trovare pronto su una botta al volo di Tameze, mentre Montipò blocca un tentativo di Sanabria, col sinistro, dentro l’area.

Spinge Singo sulla sinistra, e prova un tiro rasoterra: Dawidowicz manda in angolo. Il Verona perde Magnani per infortunio, mentre il “Toro” lamenta un rigore per un contatto in area tra Faraoni e Ilic.

I “Granata” vanno comunque in vantaggio con un gran tiro di Vlasic, che col mancino dalla distanza fulmina Montipò.

Pronta la reazione del Verona: il destro di Abildgaard finisce lontano dallo specchio, mentre al sinistro centrale di Ngonge risponde Milinkovic-Savic.

Prova a sorprendere in contropiede il Verona: Tameze va in verticale per Lazovic, il cui cross in mezzo viene chiuso in angolo.

I gialloblù chiudono in avanti la prima frazione, ma senza creare pericoli a Milinkovic. Inizia la ripresa, e Vojvoda prova a rendersi subito pericoloso su un cross di Ricci, ma non impatta la sfera.

Il Verona si fa vedere con Ngonge, che lascia a Lazovic: il tiro del serbo colpisce il palo esterno.

Gli scaligeri perdono per infortunio Duda, appena entrato, mentre il Torino rileva Vlasic, problemi fisici anche per lui, ed inserisce Seck.

La partita cala di tono, diventa ruvida, e il gioco stagna a centrocampo. Seck, dopo un gioco di gambe, prova ad alzare il pallone per metterlo al centro. Montipò smanaccia via.

I “Granata” si spingono dunque in avanti, alla ricerca del raddoppio: prima è Ricci a fallire il bersaglio, a Montipò battuto. Ci prova anche Singo, che sfrutta un’imbucata sulla sinistra, ma trova ancora Montipò a sbarrargli la strada.

Ci prova anche il nuovo entrato Pellegri, ma Montipò è ancora attento a respingere. Nel Verona ci prova invece Braaf, ma il suo tiro, al termine di una gran serpentina, finisce alto.

Vince così il Torino, che resiste agli ultimi assalti scaligeri, sale a quota 49 punti e stacca un gruppo di squadre di metà classifica ferme a 46.

Il Verona subisce l’aggancio dello Spezia: la salvezza è ancora tutta da conquistare.

Highlights e Video gol di Verona-Torino 0-1

Il tabellino di Verona-Torino 0-1

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Magnani (Coppola 22′), Hien, Dawidowicz (Cabal 46′); Faraoni (Depaoli 77′), Tameze, Abildgaard, Lazovic; Ngonge, Verdi (Duda 46′); Djuric

A disposizione: Berardi, Perilli, Zeefuik, Veloso, Ceccherini, Terracciano, Braaf, Depaoli, Kallon, Cabal, Duda (Braaf 60′), Gaich, Coppola, Sulemana

Allenatore: Marco Zaffaroni

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji (Schuurs 69′), Buongiorno, Rodriguez; Singo, Ricci (Vieira 90′), Ilic, Vojvoda; Karamoh (Lazaro 90′), Vlasic (Seck 60′); Sanabria (Pellegri 69′)

A disposizione: Fiorenza, Gemello, Bajeje, Schuurs, Gravillon, Pellegri, Vieira, Lazaro, Adopo, Seck, Aina, Gineitis, Linetty

Allenatore: Ivan Juric

Marcatori: 29′ Vlasic (T)

Arbitro: Di Bello

Ammoniti: Ilic (T), Tameze (V), Djidji (T), Adbilgaard (V), Depaoli (V)