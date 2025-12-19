Roma, non solo Zirkzee: contatti avviati per Raspadori, Gasperini lo vuole per l’attacco

Gasperini - Stadiosport.it

Non c’è solo Joshua Zirkzee nei piani offensivi della Roma. Come emerso già nelle scorse settimane, il club giallorosso sta monitorando più profili per rinforzare l’attacco e tra questi prende sempre più quota il nome di Giacomo Raspadori, destinato a lasciare l’Atlético Madrid.

Raspadori nel mirino giallorosso

La Roma ha avviato contatti diretti con l’entourage del giocatore, segnale concreto di un interesse che va oltre il semplice sondaggio. L’operazione potrebbe inserirsi in un ridisegno più ampio del reparto offensivo, con la possibilità di più movimenti in entrata e in uscita.

La concorrenza e il gradimento di Gasperini

Raspadori è un profilo apprezzato anche dalla Lazio, ma la situazione dei biancocelesti è al momento bloccata sul mercato, lasciando spazio di manovra alla Roma. Un elemento chiave è il forte gradimento di Gian Piero Gasperini, che aveva già cercato il giocatore in passato ai tempi di Bergamo e lo considera ideale come seconda punta, perfetta per il suo sistema di gioco.

Possibili uscite e incastri di mercato

Il dossier offensivo della Roma resta aperto su più fronti. Leon Bailey non ha la certezza della permanenza, mentre anche Tommaso Baldanzi potrebbe salutare, con diversi club interessati tra cui il Verona. Da valutare inoltre la posizione di Stephan El Shaarawy, il cui contratto si avvicina alla scadenza, rendendo il suo futuro ancora incerto.

Linea chiara dalla proprietà

Dalla dirigenza arriva un messaggio preciso: assecondare le richieste di Gasperini dopo l’ottimo impatto iniziale sulla panchina giallorossa. La Roma è pronta a muoversi in modo deciso sul mercato, con manovre importanti già in corso per consegnare all’allenatore un attacco più completo e funzionale alle sue idee.

I migliori bookmaker