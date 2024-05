Video gol-highlights Verona-Inter 2-2: sintesi 26-05-2024

Video gol-highlights Verona-Inter 2-2: doppietta di Arnautovic e gol di Noslin e Suslov. I campioni d’Italia chiudono con un punto.

La sintesi di Verona-Inter 2-2

Dopo un buon inizio del Verona, l’Inter passa in vantaggio: Bisseck fa la sponda per Arnautovic, che da pochi passi batte il portiere avversario e porta i suoi in vantaggio.

Il Verona risponde con Mitrovic, che colpisce di testa una palla di Lazovic. Palla fuori. I gialloblù pareggiano, poco dopo, con Noslin: palla di Suslov per il giocatore olandese, che batte Audero con un diagonale.

L’Inter torna a farsi pericolosa con un tiro di Thuram dal limite, sul quale si oppone Perilli, mentre il Verona risponde con una conclusione di Serdar: fuori.

Ancora nerazzurri pericolosi grazie a una grande azione corale imbastita da Arnautovic: l’austriaco serve Thuram, che di prima fa sponda per Frattesi. Il colpo di testa dell’ex Sassuolo viene messo in corner.

Gli scaligeri la ribaltano approfittando di uno svarione difensivo: Noslin recupera palla e serve Suslov, che con il piatto batte Audero e fa 2-1.

L’Inter non ci sta, e nel recupero firma il 2-2: sponda di Frattesi per Arnautovic, che sfonda la porta da vero ariete e firma il pari.

Il secondo tempo non ha ritmi altissimi: l’Inter si rende molto pericolosa con una doppia conclusione ravvicinata di Buchanan e Sanchez, sulla quale Perilli si supera.

La squara di Inzaghi prova a spingere nell’ultimo quarto di gara: Cuadrado e Chalanoglu provano la via della rete, ma Perelli si oppone.

Tocca poi a Di Gennaro, cui lascia spazio Audero per la prima presenza stagionale, superarsi prima su un colpo di testa di Serdar, e poi su un tiro di Tavsan.

Non succede più molto. Inter e Verona chiudono il proprio campionato con un punto a testa.

Highlights e Video gol di Verona-Inter 2-2

Il tabellino di Verona-Inter 2-2

HELLAS VERONA (4-2-3-1): 34 Perilli; 38 Tchachoua, 42 Coppola, 32 Cabal, 19 Vinagre; 6 Belahyane, 25 Serdar; 10 Mitrovic, 31 Suslov, 8 Lazovic; 17 Noslin. A disposizione: 16 Chiesa, 94 Toniolo, 7 Tavsan, 18 Centonze, 21 Dani Silva, 23 Magnani, 27 Dawidowicz, 28 Patanè, 37 Charlys, 72 Ajayi, 80 Cissé, 82 Corradi, 99 Bonazzoli. Allenatore: Marco Baroni.

INTER (3-5-2): 77 Audero; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 30 Carlos Augusto; 2 Dumfries, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 32 Dimarco; 8 Arnautovic, 9 Thuram. A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 5 Sensi, 6 De Vrij, 7 Cuadrado, 10 Lautaro, 14 Klaassen, 17 Buchanan, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 28 Pavard, 36 Darmian, 70 Sanchez, 95 Bastoni. Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Zufferli

Marcatori, 10′, 45′ Arnautovic (I), 11′ Noslin (V), 37′ Suslov (V)

