Video gol-highlights Verona-Bologna 2-1: sintesi 21-01-2022

Verona-Bologna 2-1: vittoria in rimonta per la squadra di Tudor, che al “Bentegodi” batte di misura il Bologna in una gara dai ritmi molto intensi.

Passano in vantaggio gli emiliani, con un gol di Orsolini propiziato da Soriano. La squadra di Tudor disputa però un secondo tempo di alto livello, e ribalta le cose con Caprari e Kalinic, a segno da subentrato nel finale.

La sintesi di Verona-Bologna 2-1

Inizio di match vibrante al Bentegodi: il Verona punge sulle fasce, come al solito. Lazovic, innescato da Caprari, lancia le prime avvisaglie ai felsinei, con un cross sul quale non arriva Simeone.

Il Bologna risponde da par suo con un pressing asfissiante e tanta intensità in mezzo al campo. Dopo un’altra occasione del Verona, che sfiora il gol con un sinistro di Ilic su azione d’angolo, gli emiliani passano in vantaggio.

Orsolini colpisce, innescato in verticale da Soriano. Il sinistro del classe ’97 batte Montipò sul primo palo.

La partita si mantiene su ritmi piuttosto intensi: Medel è costretto a chiudere su Simeone, pronto a calciare verso la porta.

Il Verona si propone ancora su azione d’angolo: Ilic serve Lazovic, che di destro non inquadra la porta.

Gli scaligeri salgono in pressing: Lazovic recupera un pallone sulla trequarti e mette in mezzo per Barak. Colpo di testa al lato.

Il Verona si fa vedere ancora in avanti con Faraoni, che ricevuta palla sulla destra, scarica per Lazovic. Tiro al lato.

I felsinei reagiscono con una percussione di Binks, ma il destro del difensore finisce fuori.

Hellas che riesce dunque a pareggiare poco dopo con Caprari: Lazovic mette in mezzo un pallone che l’ex Roma e Pescara trasforma in oro con un colpo di tacco.

Il Verona ha una nuova occasione in avvio di ripresa: Barak verticalizza per Simeone che angola male col destro.

Veneti molto più propositivi nella ripresa: Simeone, lanciato da Lazovic, si fa ipnotizzare da Skorupski. Poco dopo è Caprari, ad impensierire il polacco con un diagonale destro, su lancio di Ceccherini.

Nonostante la sua squadra controlli la gara, è Tudor ad effettuare i primi cambi: dentro Tameze e Lasagna per Veloso e Simeone.

Proprio i neoentrati confezionano una nuova occasione: Tameze recupera palla e lancia Caprari in contropiede. Apertura per Lasagna, che col sinistro mette di poco al lato.

Il Bologna si riaffaccia in attacco: sponda di Bonifazi per Svanberg, che gira al lato di destro.

Tudor aumenta il potenziale offensivo con Kalinic. Proprio Kalinic, su angolo battuto da Caprari, ha la chance per firmare il 2-1, ma viene anticipato da Hickey.

Ancora Verona pericoloso da corner: Caprari in mezzo per Ceccherini, che mette alto colpendo di testa.

La squadra di Tudor ci crede di più, e alla fine colpisce in contropiede: Tameze allarga per Lasagna che mette in mezzo dalla destra. Sul pallone si avventa Kalinic, che fa 2-1 da subentrato.

Mihajlovic prova il tutto per tutto con l’ingresso di Falcinelli al posto di Hickey. L’attaccante ha un’ultima occasione, innescato nel mezzo da Vignato. Ma il suo colpo di testa finisce out e il Bologna non riesce a raddrizzare l’incontro.

Al Bentegodi passa il Verona: la squadra di Tudor è nona, dietro alle romane, e prova ad inserirsi nella lotta per un posto in Europa.

Il tabellino di Verona-Bologna 2-1

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Ilic (Kalinic 74′), Veloso (Tameze 63′), Lazovic (Depaoli 86′); Barak, Caprari (Bessa 86′); Simeone (Lasagna 63′). A disposizione.: Pandur, Berardi, Kalinic, Lasagna, Ruegg, Bessa, Depaoli, Sutalo, Ragusa, Coppola, Tameze. Allenatore.: Tudor

BOLOGNA (5-3-2): Skorupski; Hickey (Falcinelli 86′), Bonifazi, Medel, Binks, Theate (Annan 67′); Soriano, Dominguez (Vignato 67′), Svanberg; Orsolini (Arnautovic 78′), Sansone. A disposizione.: Bardi, Bagnolini, Arnautovic, Viola, Van Hooijdonk, Stivanello, Pyyhtia, Vignato, Cangiano, Raimondo, Annan, Falcinelli. Allenatore.: Mihajlovic

Marcatori: 14′ Orsolini (B), 38′ Caprari (V), 86′ Kalinic (V)

Arbitro: Matteo Gariglio (Pinerolo)

Ammoniti: Skorupski (B), Simeone (V), Binks (B), Simeone (V), Gunter (V). Hickey (B)

Espulsi:

