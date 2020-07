Video Gol Highlights Verona-Atalanta 1-1: Sintesi 18-7-2020

Risultato, sintesi e video gol di Verona-Atalanta 1-1, 35° giornata Serie A: Zapata apre, risponde Pessina.

Una Dea che ha perso la brillantezza delle ultime partite, al cospetto di un Verona dal gioco frizzante e di movimento. Un pareggio finale che rispecchia l’andamento del match, con la ripresa sicuramente più interessante e ricca di spunti.

Un punto che spegne definitivamente eventuali speranze dei bergamaschi di raggiungere la Juventus. Sono a 71 punti, con l’Inter che ha l’opportunità di allungare domani sera. Per i padroni di casa, invece, un punto che dà morale per come è stato ottenuto.

Verona-Atalanta, 35esima giornata di Serie A

La sintesi di Verona-Atalanta 1-1, 35° giornata di Serie A:

Un primo tempo piuttosto abulico, non ricco di occasioni. Entrambe le formazioni fanno fatica ad esprimere un gioco all’altezza delle loro qualità.

A parte un tiro di Veloso al dodicesimo della prima frazione, con ripartenze ospiti grazie a Pasalic che si smarca ma non riesce a colpire su passaggio di Zapata. Bravo Silvestri ad uscire prima e a sventare la minaccia.

Le occasioni migliori, poche, sono costruite dalla formazione di casa. A metà della prima frazione è Salcedo bravo a staccare di testa e a mandare la palla a lato di pochissimo rispetto alla porta difesa da Gollini.

Bergamaschi che ci provano dalla distanza, prima con Malinovsky e poi con Gomez, ma i tiri di entrambi finiscono fuori. Zapata, nel finale, prova con un calcio sul primo palo, ma Silvestri è bravo a respingere.

Nella ripresa la partita si accende. Dopo appena cinque minuti Zapata è bravo ad approfittare di una grave incertezza di Günter, rubargli la sfera e trafiggere Silvestri in uscita.

Dieci minuti più tardi c’è la reazione immediata dei padroni di casa. Pessina è bravo a raccogliere una respinta di Gollini dopo il tiro effettuato da Rrahmani ed insaccare! Pareggio immediato dei padroni di casa.

Verso la parte finale dell’incontro ospiti che premono maggiormente alla ricerca del nuovo vantaggio. Prima Gomez, poi Zapata impegnano Silvestri e il punteggio rimane invariato!

Quindi al settantesimo minuto Caldara stacca bene in area di rigore, ma manda a lato la sfera! Poi piano piano i ritmi si abbassano, le due squadre sono stanche e il caldo si fa sentire. Finisce con un pareggio giusto, per la qualità del gioco visto e le opportunità create nel corso della gara.

Video Gol Highlights di Verona-Atalanta 1-1, 35° giornata di Serie A:

Il tabellino di Verona-Atalanta 1-1, 35° giornata di Serie A

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter (80’Lovato), Empereur; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic (73’Dimarco); Pessina, Zaccagni (46’Borini); Salcedo (73’Di Carmine).

Allenatore: Paro (Juric squalificato)

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino (69’Caldara), Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler (79′ De Roon), Gosens (69’Castagne); Malinovskyi (79’Muriel); Gomez, Zapata.

Allenatore: Gasperini Arbitro: Abisso

Marcatori: 50° s.t. Zapata (A), 59° s.t. Pessina (V)

Ammoniti: Amrabat, Pessina, Hateboer, Toloi

Espulsi:-

