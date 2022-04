Video Gol Highlights Venezia-Udinese 1-2: Sintesi 10-4-2022

Video Gol Highlights Venezia-Udinese 1-2: vittoria in extremis dei friulani al “Penzo”. Decide una rete di Becao, su azione d’angolo, dopo il gol di Deulofeu (rigore) e Henry.

Venezia-Udinese 1-2, beffa atroce per la squadra di Zanetti: i friulani si impongono al “Penzo”, con una rete di Becao nel finale, su azione d’angolo.

Gli arancioneroverdi, andati sotto nel primo tempo per un rigore trasformato da Deulofeu, avevano trovato la forza di reagire e pareggiare, con Henry, nei minuti finali.

Nel recupero, una rete di Beto decide le sorti dell’incontro. L’Udinese conquista tre punti fondamentali, che archiviano virtualmente il discorso salvezza. Per il Venezia ci sarà da lottare fino alla fine.

La sintesi di Venezia-Udinese 1-2

Poco spettacolo tra Udinese e Venezia nel primo tempo: le due squadre impostano una gara attendista, dove a dominare è più la paura di prendere gol.

Il primo a provarci è Arslan, con un tiro dal limite che finisce di poco al lato.

Nel Venezia, tra i più propositivi troviamo Cuisance e Johnsen: l’esterno si rende spesso pericoloso coi suoi movimenti a rientrare, ma la difesa dell’Udinese fa buona guardia.

Partita fisica con accenni di nervosismo da ambo le parti. Guida si trova costretto a sedare una rissa ed estrarre vari cartellini.

L’Udinese si spinge in avanti con Molina: cross in mezzo per Beto, che gira alto.

Poco dopo, l’episodio chiave del primo tempo: sugli sviluppi di un corner, Cuisance atterra Deulofeu. Per Guida è rigore.

Lo stesso Deulofeu si presenta dal dischetto e batte Maenpaa per l’1-0 dei friulani.

Il Venezia prova a rispondere, ma è ancora l’Udinese, con Udogie, a rendersi pericolosa: cross in mezzo per Makengo, che spedisce alto.

Nel secondo tempo, l’Udinese parte ancora all’attacco: Maenpaa quasi non combina un pasticcio su pressing di Beto, ma poi riesce a mettere in angolo.

Lo stesso Beto spedisce alto, di testa, su cross di Molina. Zanetti mischia un po’ le carte, e il Venezia torna a rendersi pericoloso con la sponda di Crnigoj per Henry. Pallone deviato da silvestri.

L’Udinese risponde prontamente con Makengo: la mezzala entra in area, ma il suo tiro viene neutralizzato da Maenpaa.

Il Venezia non demorde e prova a pareggiare: Okereke, lanciato lungo da Kiyine, si gira ai 20 metri. Pallone tra le braccia di Silvestri.

Ancora l’Udinese a rendersi pericolosa, con una punizione di Molina dal limite: Maenpaa vola all’incrocio e mette in angolo.

Il Venezia, però, continua a crederci, e nei minuti finali trova la rete del pari: Henry sbuca da dietro su una rimessa laterale di Ampadu e trafigge Silvestri con una botta di destro.

I veneti avrebbero anche l’occasione di passare avanti, ma Becao anticipa Henry, pronto a deviare in porta un cross di Okereke e firmare doppietta personale.

Invece è la squadra di Cioffi a beffare gli avversari nel finale: Becao svetta più alto di tutti, su azione d’angolo, e trafigge Maenpaa. Rete in extremis, che vale tre punti salvezza per i bianconeri.

Finisce 2-1 per l’Udinese al “Penzo”: il Venezia, beffato, manca l’aggancio al Cagliari. I “lagunari” sono comunque squadra viva, e daranno il tutto per tutto al fine di centrare la salvezza.

Highlights e Video gol Venezia-Udinese 1-2

Il tabellino di Venezia-Udinese 1-2

Venezia (4-3-1-2): Maenpaa; Ebuehi, Modolo, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Ampadu, Cuisance; Busio; Henry, Johnsen.

A disposizione: Bertinato, Vacca, Tessmann, Nsame, Aramu, Fiordilino, Ullmann, Nani, Kiyine, Svoboda, Caldara, Okereke. Allenatore: Zanetti

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marì, Perez; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu.

A disposizione: Padelli, Gasparini, Zeegelaar, Success, Jajalo, Nuytinck, Pussetto, Samardzic, Benkovic, Nestorovski, Soppy. Allenatore: Cioffi

Arbitro: Guida (Napoli)

Marcatori: 35′ Deulofeu (V), 86′ Henry (V), 90+4′ Becao (U)

Ammoniti: Busio (V), Cuisance (U), Arslan (U), Haps (V), Ceccaroni (V), Henry (V), Udogie (U), Ampadu (V), Nani (V)