Video Gol Highlights Venezia-Torino 0-1: Sintesi 30-8-2024

Video Gol e Highlights Venezia-Torino 0-1, 3° Giornata Serie A: decide Coco

Il Torino batte il Venezia allo Stadio Pierluigi Penzo di Sant’Elena nel primo anticipo del venerdì della terza giornata di Serie A.

Terzo risultato utile consecutivo per i granata, che racimolano la seconda vittoria consecutiva, mentre i veneti restano a quota un punto in classifica.

Sintesi di Venezia-Torino 0-1

Out Bjarkason e Busio per Eusebio Di Francesco, che schiera Idzes, Sverko e Svodoba in difesa a protezione di Joronen, con Candela, Nicolussi Caviglia, Duncan e Zampano a centrocampo, Ellertson, Pohjanpalo e Oristanio in attacco.

Non ci sono Gineitis, Savva, Schuurs e Vlasic per Paolo Vanoli, che punta su Vojvoda, Coco e Masina in difesa davanti a Milinkovic-Savic, con Lazaro, Ricci, Linetty, Ilic e Sosa a centrocampo, in attacco sempre Adams con Zapata.

E’ una partita piacevole nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Sono due squadre molto brave a far girare la palla con qualità, hanno una fase difensiva ordinata e riescono a sfruttare anche gli spazi lasciati dagli avversari ripartendo in contropiede.

Salgono subito alla ribalta, alzando la saracinesca, i due portieri, da una parte Milinkovic-Savic sempre attento su un Nicolussi Caviglia molto ispirato, dall’altra Joronen facendosi trovare pronto su Adams.

E’ una partita molto più accesa nel secondo tempo, cresce l’agonismo tra due squadre che lottano su ogni pallone, dando vita a tantissimi scontri in mezzo al campo.

Vengono ammoniti Linetty e Vojvoda prima del tentativo di Nicolussi Caviglia, che esce per Doumbia, quando entrano anche Pedersen e Sanabria al posto di Sosa e Ricci.

Ci provano anche Candela, Idzes e Ellertsson, nel mezzo il giallo a Duncan prima dell’entrata in campo di Altare, Gytkjaer, El Haddad e Tameze al posto di Sverko, Pohjanpalo, Oristanio e Vojvoda.

Dopo il tentativo di Linetty e il giallo a Altare, al 86′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Coco, che trova il gol del vantaggio sfruttando la sponda di Masina sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Nel finale c’è spazio anche per Raimondo e Walukiewicz, che subentrano per Candela e Lazaro, mentre viene ammonito Pedersen.

Highlights e Video Gol di Venezia-Torino 0-1:

Tabellino di Venezia-Torino 0-1

Venezia (3-4-2-1): Joronen 6,5; Idzes 6, Sverko 6 (32′ st Altare 5,5), Svoboda 5,5; Candela 5,5 (41′ st Raimondo sv), Nicolussi Caviglia 6,5 (18′ st Doumbia 5,5), Duncan 6, Zampano 5,5; Ellertsson 5,5, Oristanio 5,5 (31′ st El Haddad 6); Pohjanpalo 6 (32′ st Gytkjaer 5). A disp.: Grandi, Stankovic, Haps, Sagrado, Schingtienne, Crnigoj, Andersen. All.: Di Francesco 5,5

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 7; Vojovda 6 (32′ st Dembélé 6), Coco 7, Masina 6,5; Lazaro 6 (46′ st Walukiewicz sv), Ricci 6 (18′ st Sanabria 6), Linetty 5,5, Ilic 6, Sosa 5,5 (17′ st Pedersen 6); Adams 5,5 (32′ st Tameze 6), Zapata 5,5. A disp.: Paleari, Donnarumma, Bianay, Ciammaglichella, Karamoh, Njie. All.: Vanoli 7

Arbitro: Marcenaro

Marcatore: 41′ st Coco

Ammoniti: Linetty (T), Vojvoda (T), Duncan (V), Altare (V), Lazaro (T), Pedersen (T).

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.