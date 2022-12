Video Gol Highlights Venezia-Ternana 2-1: sintesi 03-12-2022

Risultato Venezia-Ternana 2-1: dopo ben sette tentativi a vuoto, i lagunari riescono a fare bottino pieno tra le mura amiche in un match soffertissimo che gli umbri avrebbero meritato almeno di pareggiare.

Pohjanpalo con due gol e Bertinato con miracoli in serie consegnano la vittoria ai padroni di casa. La Ternana riesce solo a pareggiare momentaneamente con un cucchiaio di Falletti su rigore.

Il Venezia coglie il secondo successo di fila e raggiunge Palermo e Cosenza a quota 15 punti portandosi in zona playout; La Ternana, invece, manca la chance di andare, almeno per ventiquattr’ore, al 3° posto e resta nel gruppo delle quarte con 22 punti.

Sintesi Venezia-Ternana 2-1

Partono meglio i lagunari, già avanti al 9° minuto grazie a Pohjanpalo: Candela vince un rimpallo in area e serve il finlandese, che al secondo tentativo dopo la respinta di Iannarilli deposita in rete di forza.

Non molto dopo, si vede in avanti la nuova Ternana di Andreazzoli, che ha sostituito negli scorsi giorni l’esonerato Lucarelli, e al 15° Pettinari è pericolosissimo su un pallone perso da Wisnieski e non diventato rovente grazie alla scivolata di Bertinato, titolare al posto dell’assente Joronen.

Al 20° Mantovani cerca la porta di testa su azione d’angolo sfiorando solo la traversa; la Ternana rimane sempre insidiosa e al 33° un tocco di braccio in area di Crnigoj, rocambolesco, viene segnalato dal VAR come intervento da rigore. Sul dischetto, al 37°, si presenta Falletti, che beffa Bertinato con il colpo del cucchiaio.

Bertinato è nuovamente pronto quando, al 40°, pur sbagliando l’uscita sul cross di Partipilo sventa una doppia conclusione di Pettinari e anche quando, al 44°, ferma con i piedi il tentativo di Partipilo stesso.

Il pareggio sta stretto agli umbri, ma è il Venezia a trovare il nuovo vantaggio in pieno recupero: al 47° Johnsen inventa un filtrante perfetto per Pohjanpalo, che di destro batte ancora Iannarilli. E’ l’ultimo episodio di un gran bel primo tempo.

Anche nella ripresa si vede più la Ternana del Venezia ed è sempre Bertinato a prendersi la scena, ancora con un intervento errato su un treversone di Falletti sul quale Tessmann deve fare da guardia per evitare il tocco vincente del solito Pettinari.

Dopo un’uscita decisiva di Iannarilli su Johnsen, gli umbri si rivedono in attacco con l’ennesima chance sventata dal portiere di casa, confezionata dai nuovi entrati Paghera e Agazzi, quest’ultimo autore del tiro a colpo sicuro.

Al 76° Partipilo manca la porta da due passi non sfruttando il cross di Corrado, mentre al 79° il Venezia coglie la traversa con un tiro da fuori di Busio.

All’84° Ceppitelli manda altissimo ad un metro dalla linea di porta; la partita resta aperta ed è sempre Bertinato a dir di no ai ternani deviando l’ennesimo tiro di Partipilo e, nel recupero, anche quello di Capanni. La contesa finisce dopo quattro minuti di recupero.

Migliori in campo Bertinato (7.5), che compie parate strepitose in tutto l’arco del match, e Pettinari (6.5), sfortunatissimo. Nessuna insufficienza da segnalare.

Video Gol Highlights Venezia-Ternana 2-1

Tabellino Venezia-Ternana 2-1

Venezia (3-5-2): Bertinato; Wisniewski, Ceppitelli, Ceccaroni (82′ Fiordilino); Candela (64′ Candela), Crnigoj, Tessmann, Andersen (64′ Busio), Zampano; Johnsen (83′ Johnsen), Pohjanpalo (75′ Novakovich). Allenatore: Vanoli

Ternana (4-3-2-1): Iannarilli; Diakite, Sorensen, Mantovani, Corrado; Cassata (67′ Paghera), Di Tacchio (87′ Moro), Coulibaly (67′ Rovaglia); Partipilo, Falletti (87′ Capanni); Pettinari (67′ Agazzi). Allenatore: Andreazzoli

Marcatori: 9′ e 47′ pt Pohjanpalo e 37′ rig. Falletti

Arbitro: Camplone

Ammoniti: Cassata, Coulibaly e Mantovani