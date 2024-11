Video Gol Highlights Venezia-Parma 1-2: sintesi 09-11-2024

Highlights e Video Gol di Venezia-Parma 1-2, 13° giornata Serie A: i ducali espugnano il “Penzo” e tornano a vincere dopo dodici turni (era la prima di campionato contro il Milan) lasciano i lagunari ai propri guai.

Avanti con Nicolussi Caviglia, il Venezia viene ribaltato da Valeri e Bonny.

Il Parma va a 12 punti e abbandona la zona retrocessione, mentre il Venezia resta a 8 e continua a languire in ultima posizione.

La Sintesi di Venezia-Parma 1-2

I lagunari partono forte e al 5° sono già avanti grazie a Nicolussi Caviglia: Oristanio percorre la fascia destra e crossa trovando il centrocampista cresciuto nella Juventus, che controlla bene e calcia di sinistro battendo Suzuki.

Il Parma si scuote e pareggia poco più di dieci minuti dopo con Valeri, che sorprende Stankovic con un bel rasoterra su invito di Man.

La partita è ben ritmata e ben giocata, vengono tentate anche soluzioni spettacolari da centrocampo che non portano a nulla se non ad applausi e i ribaltamenti di fronti sono vari. Per vedere una vera occasione si deve tuttavia attendere il 35° e un eccesso di egoismo di Haps, che entra in area e calcia centralmente anziché servire Pohjanpalo tutto solo al centro.

Non accade molto altro e le squadre tornano negli spogliatoi dopo un minuto di recupero.

Dopo parecchi minuti di equilibrio e un’occasione per i veneziani sventata da una chiusura di Delprato, il Parma passa in vantaggio alla prima chance della ripresa: Man, servito da Sohm dopo ottima progressione, calcia in porta mettendo in difficoltà Stankovic, la cui inefficace respinta consente a Bonny di segnare a porta vuota al 68°.

Non c’è molto altro da raccontare: poco lucidi gli attacchi dei padroni di casa e molto ben messa la difesa ducale e così Suzuki ha poco lavoro fino al triplice fischio dopo quattro minuti di recupero.

Video Gol e Highlights di Venezia-Parma 1-2

Il Tabellino di Venezia-Parma 1-2

Venezia (3-4-2-1): Stankovic; Candela (85′ Carboni), Svoboda, Idzes; Ellertsson (46′ Zampano), Duncan (65′ Andersen), Nicolussi Caviglia (75′ Yeboah), Haps (85′ Gytkjaer); Busio, Oristanio; Pohjanpalo. Allenatore: Di Francesco

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Hainaut, Delprato, Leoni (65′ Balogh), Valeri; Keita (65′ Estevez), Sohm; Man (74′ Coulibaly), Cancellieri, Mihaila (65′ Bonny); Benedyczak (46′ Charpentier). Allenatore: Pecchia

Marcatori: 5′ Nicolussi Caviglia, 17′ Valeri e 68′ Bonny

Arbitro: Chiffi

Ammoniti: Cancellieri, Andersen e Charpentier

