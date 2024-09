Video Gol Highlights Venezia-Genoa 2-0: Sintesi 21-9-2024

Video Gol e Highlights Venezia-Genoa 2-0, 5° Giornata Serie A: segnano Busio e Pohjanpalo

Il Venezia batte il Genoa allo Stadio Pier Luigi Penzo di Sant’Elena nel primo anticipo del sabato pomeriggio della seconda giornata di Serie A.

Prima vittoria in campionato per i veneti, che si portano a quota quattro punti in classifica, mentre è la seconda sconfitta finora per i liguri, fermi a cinque punti.

Sintesi di Venezia-Genoa 2-0

Out Bjarkason, Duncan, Altare e Nicolussi Caviglia per Eusebio Di Francesco, che schiera Idzes, Svoboda e Haps in difesa a protezione di Joronen, con Candela, Busio, Andersen e Zampano a centrocampo, c’è Ellertsson con Oristanio in attacco alle spalle di Pohjanpalo.

Non ci sono Norton-Cuffy, Miretti, Messias e Ankeye per Alberto Gilardino, che punta su De Winter, Bani e Vasquez in difesa davanti a Gollini, a centrocampo scelto Malinovskyi con Martin, Badelj, Frendrup e Sabelli, spazio a Ekuban in attacco al fianco di Vitinha.

E’ una partita equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Meglio gli ospiti nel possesso palla, ma i padroni di casa sembrano più compatti in fase difensiva rispetto alle prime uscite e vogliono in attacco nel provare a ribaltare l’azione.

Dopo il tentativo di Vitinha, infatti, i padroni di casa si divorano più volte il vantaggio con Ellertsson prima, sul quale è bravissimo Gollini, e Busio poi, clamorosamente poco cinico di testa, nel mezzo il giallo a De Winter.

Il secondo tempo è molto più emozionante ed inizia con l’entrata in campo di Pinamonti al posto dell’infortunato Malinovskyi.

Al 58′ minuto i padroni di casa avrebbero l’occasione per sbloccare il vantaggio, ma Gollini para il rigore tirato da Pohjanpalo, rischiato dall’arbitro per fallo di De Winter su Busio.

Entra Zanoli per Sabelli, viene ammonito Pinamonti e al 63′ minuto è proprio Busio a segnare sfruttando la clamorosa uscita a vuoto di Gollini su un cross per niente pericoloso.

Spazio a Ekhator, Yeboah, Sverko, Doumbia e Thorsby al posto di Ekuban, Oristanio, Haps, Ellertsson e Frendrup, nel mezzo il giallo a Svoboda, ma al 85′ minuto arriva il raddoppio di Pohjanpalo su assist di Yeboah.

Nel finale viene ammonto Yeboah e ci sono minuti in campo anche per Gytkjaer e Crnigoj, che subentrano a Pohjanpalo e Busio.

Highlights e Video Gol di Venezia-Genoa 2-0:

Tabellino di Venezia-Genoa 2-0

Venezia (4-4-2): Joronen; Candela, Idzes, Svoboda, Zampano; Ellertsson (33′ st Doumbia), Busio, Andersen, Haps (33′ st Sverko); Oristanio (23′ st Yeboah), Pohjanpalo. A disp.: Bertinato, Grandi, Stankovic, Sagrado, Schingtienne, Crnigoj, Carboni, Gytkjaer, Raimondo, El Haddad. All.: Di Francesco.



Genoa (3-5-2): Gollini; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli (14′ st Zanoli), Frendrup (34′ st Thorsby), Badelj, Malinovskyi (5′ st Pinamonti), Martin; Ekuban (34′ st Ekhator), Vitinha. A disp.: Leali, Sommariva, Vogliacco, Marcandalli, Matturro, Ahanor, Bohinen, Kasa, Accornero, Masini. All.: Gilardino.



Arbitro: Marchetti

Marcatori: 18′ st Busio, 40′ st Pohjanpalo

Ammoniti: Svoboda (V); De Winter, Pinamonti (G)

Espulsi: nessuno

Note: 13′ st Gollini (G) para un rigore a Pohjanpalo (V)

