Video Gol Highlights Venezia-Catanzaro 2-1: sintesi 11-11-2023

Risultato Venezia-Catanzaro 2-1: i lagunari conquistano il terzo successo di fila e consolidano la seconda posizione, mentre i calabresi restano quinti.

Pohjanpalo porta avanti i padroni di casa dal dischetto, Ghion pareggia e, già a fine primo tempo, Johnsen sigla la rete decisiva.

Sintesi Venezia-Catanzaro 2-1

La prima vera emozione coincide con il vantaggio dei lagunari: Ellertsson supera Situm e si presenta in area di rigore venendo, infine, travolto da Fulignati in uscita; è rigore e dal dischetto Pohjanpalo è impeccabile.

Al minuto 40 Ghion riesce a pareggiare: Vandeputte tocca il pallone all’indietro per il centrocampista, che fulmina Bertinato con un destro estremamente potente.

L’equilibrio appena ripristinato, però, viene nuovamente spezzato nel primo dei due minuti di recupero da Johnsen, che batte ancora il portiere giallorosso andando a rete dopo una bella percussione di trenta metri ispirata da Pohjanpalo. La prima frazione finisce qui.

Nella ripresa i veneti non soffrono le iniziative calabresi e in alcune circostanze mancano il 3-1: Fulignati è bravissimo al 51° su un tiro di prima intenzione di Pohjanpalo ed è attento al 60° su un insidioso tiro di Busio diretto sul primo palo, mentre è Katseris al minuti 81 ad immolarsi per due volte su Gytkjaer.

Solo dopo il 90°, con i padroni di casa in dieci per l’espulsione di Bjarkason per un intervento pericoloso su Ghion, si vede il Catanzaro: una punizione di Brighenti rimbalza pericolosamente dalle parti di Bertinato senza venir toccata da alcuno se non dal portiere, che fa sua la sfera. Il match finisce puntualmente allo scadere del sesto e ultimo minuto di recupero.

Migliori in campo Pohjanpalo (7), che trasforma il rigore e ispira il raddoppio, e Gion (6.5), autore del gol del momentaneo 1-1. Male Bjarkason (4), espulso per un intervento evitabile e pericoloso, e Iemmello (5), invisibile.

Highlights e Video Gol Venezia-Catanzaro 2-1

Tabellino Venezia-Catanzaro 2-1

Venezia (4-3-3): Bertinato; Candela, Altare, Modolo, Sverko (74′ Dembelé); Busio, Tessmann, Ellertsson (65′ Bjarkason); Pierini (65′ Zampano), Pohjanpalo (75′ Gytkjaer), Johnsen (89′ Lella). Allenatore: Vanoli

Catanzaro (4-4-2): Fulignati; Situm (74′ Katseris), Krajnc (89′ Biasci), Brighenti, Veroli (74′ Miranda); Sounas (67′ Brignola), Ghion, Pompetti, Vandeputte; Stoppa (68′ Ambrosino), Iemmello. Allenatore: Vivarini

Marcatori: 25′ rig. Pohjanpalo, 40′ Ghion e 46′ pt Johnsen

Arbitro: Santoro

Ammoniti: Situm, Altare e Gytkjaer

Espulsi: 88′ Bjarkason