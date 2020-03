Video Gol Highlights Valencia-Atalanta 3-4: poker di Ilicic!

Risultato di Valencia-Atalanta 3-4 , ritorno degli ottavi di finale di Champions League: un poker di Ilicic, una doppietta di Gameiro! Una partita ricca di occasioni con due squadre che non hanno rinunciato ad offendere! Qualificazione meritata per la Dea!

La sintesi di Valencia-Atalanta 3-4, ritorno degli ottavi di finale di Champions League

Partita che inizia subito bene la Dea! Una grande azione di Iicic sula destra, salta Diakhaby e viene steso dallo stesso difensore in area di rigore!

Il tiro dal discetto viene trasformato da Ilicic con un tiro forte e centrale che non lascia scampo a Cillessen! Vantaggio della Dea!

Poi verso il decimo un destro da lontano di Rodrigo con pallone che viene bloccato facilmente da Sportiello!

Verso la metà della sfida arriva il pareggio dei padroni di casa! Rodrigo recupera palla su Pasalic, cerca Gameiro in profondità, Palomino interviene ma non riesce ad allontanare la sfera. Lo stesso Gameiro può quindi calciare e segnare a porta sguarnita!

Verso la mezz’ora Gomez cerca una giocata impossibile ma con il destro effettua un pallonetto che termina alto sopra la traversa!

Quando mancano tre minuti al termine c’è un altro rigore concesso ai bergamaschi! Fallo di mano di Diakhaby e realizzazione di Ilicic in maniera fredda dal dischetto!

Primo tempo in cui la Dea è sembrata in controllo ed ha rischiato pocchissimo!

Ripresa che inizia ancora con i nerazzurri pericolosi! Gosens recupera un pallone al limite dell’area, calcia forte e prende la traversa!

Al sesto minuto arriva il pareggio degli spagnoli! Cross di Fernand Torres, colpo di testa di Gameiro che segna nell’angolo in basso!

Tre minuti più tardi ancora i padroni di casa con Gameiro che riceve un pallone in area, ma poi la sua conclusione si spegne sul fondo!

A metà della ripresa errore in difesa della Dea e Fernand Torres si trova un pallonetto che scavalca Sportiello!

Tre minuti più tardi arriva il nuovo pareggio della Dea! Su una bella azione costruita dalla sinistra, ilicic al limite dell’area fa partire un sinistro nell’angolo che non lascia scampo a Cilissen!

A otto minuti dal termine arriva la quarta rete della Dea! Azione alla mano che parte dalla sinistra, quindi il passaggio di Freuler per Ilicic sulla destra che con un tiro a giro fulmina Cilissen!

Negli ultimi minuti provano ad attaccare i padroni di casa, ma non riescono a creare occasioni pericolose!

Zapata al novantunesimo minuto non riesce a colpire il pallone verso la porta, dopo averlo agganciato ottimamente in area!

Finisce con la vittoria in trasferta della Dea, che si qualifica ai quarti di finale!

Il tabellino di Valencia-Atalanta 3-4, ritorno degli ottavi di finale di Champions League

VALENCIA (4-4-2): Cillessen; Wass, Diakhaby (46° s.t. Guedes), Coquelin (74° s.t. Cherishev), Gayà; Torres, Parejo, Kondogbia, Soler; Rodrigo Moreno (79° s.t. Florenzi), Gameiro. All. Celades

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Djimsiti, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon (44° p.t. Zapata), Freuler, Gosens; Pasalic (83° s.t. Tameze); Ilicic, Gomez (78° s.t. Malinovski). All. Gasperini

Arbitro: Ovidiu Hategan (Romania)

Reti: 3° p.t. Ilicic (A), 21° p.t. Gameiro (V), 43° p.t. Ilicic (A), 51° s.t. Gameiro (V), 67° s.t. Torres (V), 71° s.t. Ilicic (A), 82° s.t. Ilicic (A)

