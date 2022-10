Video gol-highlights Udinese-Torino 1-2: sintesi 23-10-2022

Video gol-highlights Udinese-Torino 1-2: decidono i gol di Aina e Pellegri. Nel mezzo, il pari di Deulofeu.

Udinese-Torino 1-2, i granata espugnano la Dacia Arena con i gol di Aina e Pellegri. Partita molto divertente in Friuli, tra due delle squadre migliori di questo inizio campionato.

Partono più aggressivi i padroni di casa, ma sono gli uomini di Juric a passare in vantaggio, con una gran botta di Aina, servito da Miranchuk.

Risponde poco dopo l’Udinese, con Deulofeu che approfitta di un’ingenuità commessa da Zima per ricevere palla e appoggiare in rete da poca distanza.

Il gol decisivo arriva nell’ultimo quarto d’ora, quando Pellegri, assistito da Radonijc, spara un destro imparabile per Silvestri.

Piemontesi che tornano a vincere dopo la battuta d’arresto nel derby, e ora si trovano al nono posto in classifica, proprio dietro alla Juventus.

Per l’Udinese si tratta della seconda sconfitta stagionale, che nulla toglie all’ottimo cammino percorso sin qui dalla squadra di Gotti, al sesto posto in classifica.

La sintesi di Udinese-Torino 1-2

Dopo un avvio aggressivo da parte dell’Udinese, il Torino prende coraggio: primo squillo da parte di Miranchuk, con un sinistro dal limite sul quale Silvestri respinge di pugno. Lukic non riesce a ribadire in rete.

L’Udinese risponde affidandosi a Deulofeu: l’ex Milan va a calciare col sinistro dalla distanza, ma la palla gli termina al lato.

Pochi minuti dopo, il Torino passa avanti: Miranchuk riceve palla in area da Vlasic e serve all’indietro Ola Aina. Il terzino va di piatto e mette dentro il gol del vantaggio.

L’Udinese prova immediatamente a reagire: Deulofeu appoggia per Makengo che spara un sinistro alto sulla traversa.

I friulani, poco dopo pervengono al pari: Zima regala palla a Udogie, che serve Deulofeu libero in area. Per lo spagnolo è un gioco da ragazzi battere Milinkovic.

26' – PAREGGIO DELL'UDINESEEEEE



Grandissimo recupero di Udogie che passa palla al centro dell'area per il nostro numero dieci che non sbaglia.#UdineseTorino 1-1 — Udinese Calcio (@Udinese_1896) October 23, 2022

Torino che si proietta immediatamente in avanti: Lazaro si spinge sulla sinistra e impegna Silvestri con un doppio tentativo. Il portiere non si fa cogliere impreparato.

Ancora “Toro” pericoloso con un colpo di testa di Zima che finisce di poco al lato.

L’Udinese ha un’ultima occasione per passare in vantaggio prima dell’intervallo: il colpo di testa di Bijol finisce tra le braccia di Milinkovic.

Inizio di ripresa piuttosto equilibrato: è l’Udinese ad avere la prima occasione con Success che scambia con Pereyra in area e si presenta davanti a Milinkovic. Il serbo devia il tiro con il corpo.

Ancora Deulofeu prova a farsi spazio in area granata: scarico per Walace che prova il destro. Pellegri è sulla traiettoria.

Resta in avanti l’Udinese, e ci prova anche con Perez, il cui tiro risulta però scialbo e facile preda di Milinkovic.

Il Torino riesce dunque ad andare in vantaggio alla prima occasione utile: lancio in area per Radonjic che fa da sponda a Pellegri. Tiro potente dell’ex Milan che si insacca sul primo palo.

L’Udinese si getta subito avanti alla caccia del pari: ci prova Lovric, ma il destro dalla distanza viene messo in angolo.

Attacca Deulofeu dalla destra, e mette in mezzo per Arslan. Il tedesco commette fallo su Milinkovic. Risponde il Torino con un tiro di Linetty su azione d’angolo. Palla al lato.

L’Udinese prova ad aumentare il peso dell’attacco con l’ingresso di Nestorovski al posto di Walace. È però il Torino, con Radonjic, ad andare vicino al 3-1. La conclusione, dalla media distanza, finisce alta.

I friulani si spingono avanti negli ultimi minuti: Deulofeu mette in mezzo per Beto, che impatta male di testa e manda fuori.

Il Torino, da par suo, avrebbe l’occasione di chiudere il match con un contropiede del neo entrato Karamoh: Silvestri gli nega il gol smorzando la conclusione, poi Bijol allontana definitivamente.

In un finale scoppiettante, è Beto ad avere l’ultima grande occasione: servito da Deulofeu in area, il portoghese spara un destro a botta sicura, ma Milinkovic devia con un gran riflesso.

Gli ultimi sforzi dell’Udinese non vengono premiati: il Torino espugna la “Dacia Arena” e riprende la sua corsa dopo la sconfitta patita nel derby. Udinese che resta nelle zone alte della classifica, pur incassando il secondo KO stagionale.

Highlights e Video gol di Udinese-Torino 1-2

Il tabellino di Udinese-Torino 1-2

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Ebosse, Bijol, Perez (Ehizibue 81′); Pereyra, Samardzic (Lovric 65′), Walace (Nestorovski 81′), Makengo (Arslan 65′), Udogie; Success (Beto 65′), Deulofeu.

A disposizione: Padelli, Piana, Ebosele, Lovric, Arslan, Jajalo, Beto, Abankwah, Buta, Nuytinck, Ehizibue, Nestorovski.

Allenatore: Sottil

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Schuurs, Buongiorno; Aina, Lukic, Ricci, Lazaro (Vojvoda 61′); Miranchuk (Radonijc 61′), Vlasic; Pellegri.

A disposizione: Fiorenza, Gemello, Karamoh, Sanabria, Rodriguez, Ilkhan, Singo, Adopo, Seck, Djidji, Vojvoda, Garbett, Radonjic, Linetty.

Allenatore: Juric.

Marcatori: 14′ Aina (T), 26′ Deulofeu (U), 69′ Pellegri (T)

Arbitro: Matteo Marchetti (Ostia Lido)

Ammoniti: Success (U), Lazaro (T), Aina (T), Milinkovic (T), Deulofeu (U), Bijol (U), Linetty (T)

