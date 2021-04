Video Gol Highlights Udinese-Torino 0-1: Sintesi 10-4-2021

Video Gol e Highlights Udinese-Torino 0-1, 30° Giornata Serie A: decide un rigore di Belotti

Basta un gol al Torino per battere l’Udinese alla Dacia Arena di Udine, conosciuto anche con il vecchio nome di Stadio Friuli, nel terzo ed ultimo anticipo del sabato della trentesima giornata di Serie A, undicesimo turno del girone di ritorno.

I granata tornano alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive, vincono uno scontro diretto per la salvezza e fanno un balzo incredibile in classifica, rovinando i friulani, che perdono la terza sconfitta consecutiva e allungando a quattro le partite consecutive senza vittorie.

Sintesi di Udinese-Torino 0-1

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Entrambe le squadre sono compatte in fase difensiva, attente a non compiere errori in fase di costruzione.

Dopo i tentativi di Sanabria e Rincon, i padroni di casa avrebbero la palla gol del vantaggio con Molina, che però spara clamorosamente in curva non riuscendo ad approfittare dell’errore di Buongiorno, mentre Milinkovic-Savic si fa trovare pronto sulle conclusioni di De Paul e Llorente.

Continua ad essere molto equilibrata la partita anche nel secondo tempo, giocato con grande aggressività da parte delle due squadre, ma gli ospiti cominciano a far girare la palla con maggiore qualità.

Dopo una conclusione imprecisa di Verdi, al 61′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Belotti, che trasforma il calcio di rigore, fischiato dall’arbitro per un fallo assolutamente inutile di Arslan.

I padroni di casa reagiscono con rabbia ed orgoglio, prendono in mano il pallino del gioco, alzano il baricentro e provano ad assaltare la difesa degli ospiti, che sembra reggere l’urto, rischiando solo sul tiro di Pereyra, ma rischiano di subire il raddoppio sul colpo di testa di Izzo.

Tabellino di Udinese Torino 0-1:

Udinese (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir (33′ st Ouwejan); Molina, De Paul, Walace, Arslan (20′ st Forestieri), Stryger Larsen (41′ st Nestorovski); Pereyra; Llorente (20′ st Okaka). A disp.: Scuffet, Gasparini, Makengo, Nuytinck, Braaf, Micin, De Maio, Zeegelaar. All.: Gotti

Torino (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Izzo, Bremer, Buongiorno; Vojvoda, Rincon (20′ st Lukic), Mandragora, Ansaldi; Verdi (39′ st Linetty); Sanabria (20′ st Zaza), Belotti. A disp.: Ujkani, Sava, Baselli, Gojak, Rodriguez, Bonazzoli, Murru, Nkoulou. All.: Nicola

Arbitro: Doveri

Marcatori: 16′ st rig. Belotti (T)

Ammoniti: Mandragora (T), Buongiorno (T), Zaza (T)

