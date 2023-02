Video Gol Highlights Udinese-Spezia 2-2: Sintesi 26-2-2023

Video Gol e Highlights Udinese-Spezia 2-2, 24° Giornata Serie A: doppietta di Nzola, segnano anche Beto e Pereyra

Si conclude con una pareggio rocambolesco tra Udinese e Spezia alla Dacia Arena di Udine, conosciuta anche come Stadio Friuli, nel posticipo pomeridiano della ventiquattresima giornata di Serie A, quinto turno del girone di ritorno.

Quinta partita senza vittorie per i friulani, che sono fermi a quota trentuno punti in classifica, tre conquistati nell’ultimo mese.

Continua la crisi dei liguri, che non vincono da sei partite, in cui hanno collezionato solo due punti, e, soprattutto, con venti punti in classifica conservano un vantaggio di solo tre punti sulla zona retrocessione, in attesa del completamento del turno di campionato.

Sintesi di Udinese-Spezia 2-2

Assenti Deulofeu, Bijol e Ebosse per Andrea Sottil, che schiera Masina in difesa con Perez e Becao davanti a Silvestri, conferma Ehizibue a centrocampo con Pereyra, Lovric, Walace e Udogie, e sceglie Success con Beto in attacco.

Tanti indisponibili per Leonardo Semplici, che cambia modulo puntando su un molto offensivo 4-2-3-1. In difesa giocano Amian, Ampadu, Nikolaou e Reca a protezione di Dragowski, in mediana spazio a Ekdal e Bourabia, mentre sulla trequarti agiscono Gyasi, Agudelo e Verde alle spalle di Nzola unica punta.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Sono due squadre molto simili nell’interpretazione del pressing e della compattezza difensiva, per poi ripartire in contropiede

Dopo un tentativo di Deulofeu, al 6′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Nzola, che trova il gol del vantaggio saltando Perez e Silvestri su una palla persa a centrocampo.

Solo dopo aver rischiato di affondare sulla conclusione di Bourabia, finalmente i padroni di casa riescono a reagire alzando il baricentro, prendendo in mano il pallino del gioco e pareggiando al 23′ minuto con Beto su assist di Success.

La partita diventa molto maschia, si lotta su ogni pallone, i ritmi si abbassano molto, favorendo la qualità dei padroni di casa, che sfiorano il raddoppio con Pereyra.

Non cambia il copione della partita nel secondo tempo, caratterizzato dall’ottimo inizio dei padroni di casa, che mettono in difficoltà gli avversari.

Infatti, al 55′ minuto i padroni di casa completano la rimonta con Pereyra, che ribalta il risultato su assist di Lovric.

Vengono ammoniti Ehizibue e Becao, entrano Shomurodov, Samardzic e Thauvin al posto di Verde, Pereyra e Success e sembra cambiare qualcosa.

Al 72′ minuto gli ospiti pareggiano ancora con Nzola, che si regala una bellissima doppietta al termine di un bel contropiede di Agudelo.

⏱️ FT | Match intenso che si conclude con 1️⃣ punto per parte alla Dacia Arena! #UdineseSpezia pic.twitter.com/xYwoTvwqyc — Lega Serie A (@SerieA) February 26, 2023

Nel finale proprio Walace, Bourabia, Nzola, Agudelo e Lovric escono per Nestorovski, Kovalenko, Caldara, Maldini e Arslan, Nikolaou prende un cartellino giallo e Dragowski si supera su Beto.

Highlights e Video Gol di Udinese-Spezia 2-2:

Tabellino di Udinese-Spezia 2-2

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Becao, Masina; Ehizibue, Pereyra (67′ Samardzic), Walace (90’+2 Nestorovski), Lovric (83′ Arslan), Udogie; Success (66′ Thauvin), Beto. All.: Sottil.

SPEZIA (4-2-3-1): Dragowski; Amian, Ampadu, Nikolaou, Reca; Bourabia (90′ Kovalenko), Ekdal; Verde (63′ Shomurodov), Agudelo (74′ Maldini), Gyasi; Nzola (90′ Caldara). All.: Semplici.

ARBITRO: M. Marchetti

GOL: 6′, 71′ Nzola, 24′ Beto, 55′ Pereyra

AMMONITI: 58′ Ehizibue, 62′ Becao, 75′ Nikolaou

ESPULSI: –

NOTE: recupero 6′