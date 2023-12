Video Gol Highlights Udinese-Sassuolo 2-2: Sintesi 17-12-2023

Video Gol e Highlights Udinese-Sassuolo 2-2, 16° Giornata Serie A: segnano Pereyra e Lucca, doppietta di Berardi

Solo un pareggio tra Udinese e Sassuolo alla Dacia Arena di Udine, conosciuta anche come Stadio Friuli, nella sedicesima giornata di Serie A.

Entrambe le squadre tornano a muovere la classifica, che le vede a quota sedici e tredici punti in classifica.

Sintesi di Udinese-Sassuolo 2-2

Out Bijol, Brenner, Davis, Deulofeu, Ebosse, Ferreira e Semedo per Gabriele Cioffi, che schiera Kristensen, Perez e Kabasele in difesa a protezione di Silvestri, a centrocampo Ebosele, Walace, Lovric, Payero e Kamara, mentre in attacco Pereyra gioca alle spalle di Lucca.

Non ci sono Alvarez, Obiang, Ruan e Viti per Alessio Dionisi, che punta su Toljan, Erlic, Ferrari e Pedersen in difesa davanti a Consigli, torna Boloca in mediana con Matheus Henrique e Thorstvedt, così come Berardi in attacco con Pinamonti e Lauriente.

E’ una partita molto combattuta nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti fanno maggiormente possesso palla, mentre i padroni di casa si difendono con ordine e compattezza per poi ripartire in contropiede.

Dopo il giallo a Pedersen, gli ospiti si rendono più volte pericolosi con Lauriente e Pinamonti, ma a sbloccare il risultato sono i padroni di casa con Lucca, che al 36′ minuto trova il gol del vantaggio su assist di Pereyra.

Non cambia il copione della partita in un secondo tempo caratterizzato dal tentativo di reazione da parte degli ospiti, che alzano il baricentro e si portano nella metà campo avversaria lasciando spazi che i padroni di casa provano a sfruttare in ripartenza.

Dopo un tentativo di Lauriente, al 55′ minuto i padroni di casa raddoppiano con una grandissima giocata personale di Pereyra.

Entra Volpato per Boloca, ma cambia tutto al 59′ minuto, quando i padroni di casa rimangono in inferiorità numerica per l’espulsione di Payero con rosso diretto per un brutto fallo su Erlic.

Inizia un’altra partita, visto che diventa un monologo degli ospiti, un lungo assedio alla porta di Silvestri, che cerca di salvare il salvabile risultando miracoloso su Ferrari e Volpato

Dopo le sostituzioni che vedono coinvolti Mulattieri e Ehizibue subentrare per Pedersen e Kamara, al 75′ minuto gli ospiti accorciano il risultato rientrando in partita con Berardi, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Ebosele su Pinamonti.

Viene ammonito Ebosele, il palo ferma Ferrari nell’assalto degli ospiti, che pareggiano al 89′ minuto con il secondo calcio di rigore di Berardi, che si regala una bella doppietta quando l’arbitro fischia la massima punizione per fallo di Kabasele su Mulattieri.

FT | Il @SassuoloUS strappa 1 punto da Udine con una rimonta firmata Domenico Berardi.

Amaro in bocca per l'@Udinese_1896 che può gioire a metà. 🙏 #UdineseSassuolo pic.twitter.com/5Lbral8O90 — Lega Serie A (@SerieA) December 17, 2023

Nel finale c’è spazio anche per Zarraga e Success al posto di Walace e Lucca, mentre viene ammonito Pereyra e Silvestri salva su Thorstvedt.

Highlights e Video Gol di Udinese-Sassuolo 2-2:

Tabellino di Udinese-Sassuolo 2-2

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Kristensen, Pérez, Kabasele; Festy (77′ Masina), Lovric, Walace (90’+1 Zarraga), Payero, Kamara (71′ Ehizibue) ; Pereyra; Lucca (90’+1 Success). All. Cioffi

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Pedersen (72′ Mulattieri); Henrique, Boloca (56′ Volpato); Berardi, Thorstvedt, Laurientè; Pinamonti. All. Dionisi

ARBITRO: G. Manganiello

GOL: 30′ Lucca, 55′ Pereyra, 75′ Berardi

AMMONITI: 20′ Pedersen, 77′ Ebosele, 90′ Masina, 90’+2 Success

ESPULSI: 59′ Payero

NOTE: recupero 10′