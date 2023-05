Video Gol Highlights Udinese-Sampdoria 2-0: Sintesi 8-5-2023

Video Gol e Highlights Udinese-Sampdoria 2-0, 34° Giornata Serie A: segnano Pereyra e Masina

L’Udinese batte la Sampdoria alla Dacia Arena di Udine, conosciuta anche come Stadio Friuli, nel secondo posticipo del lunedì sera della trentaquattresima giornata di Serie A, quindicesimo turno del girone di ritorno.

Avversario di verdetti, così si potrebbe dire, i friulani, che dopo aver dato la possibilità ai nuovi campioni d’Italia di festeggiare lo Scudetto con largo anticipo, costringono i liguri alla retrocessione senza la possibilità di replica nel prossimo ed ultimo mese di campionato.

Sintesi di Udinese-Sampdoria 2-0

Out Deulofeu, Ebosse, Ehizibue e Success per Andrea Sottil, che gioca con Becao, Bijol e Masina in difesa davanti a Silvestri, viene lanciato Zeegelaar a centrocampo con Walace, Pereyra, Lovric e Ebosele, mentre in attacco ci sono Thauvin e Nestorovski.

Non ci sono Amione, Audero, Conti, Leris, Pussetto e Sabiri per Dejan Stankovic, che punta su Gunter, Nuytinck e Murru in difesa a protezione di Ravaglia, ancora Zanoli, Winks, Rincon e Augello a centrocampo, si rivedono Djuricic e Quagliarella con Gabbiadini in attacco.

E’ una partita a senso unico nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi non proprio indimenticabili, che favoriscono la fisicità dei padroni di casa, che mostrano grande qualità anche nel possesso palla contro ospiti fin troppo passivi.

Dopo un paio di clamorosi tentativi di Nestorovski, al 9′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Pereyra, su assist di Ebosele, al termine di un bel contropiede.

Gli ospiti accusano il colpo e vanno in completa balia dei padroni di casa, che provano ad approfittarne per spingere sull’acceleratore rendendosi pericolosi con Thauvin e Becao, mentre viene ammonito Winks.

Al 34′ minuto i padroni di casa raddoppiano con Masina sfruttando l’ottimo assist di Lovric, di fatto chiudendo la prima frazione di gioco con un finale che vede protagonista Ravaglia su Pereyra.

Il primo tempo basta all’@Udinese_1896 per i 𝟯 𝗽𝘂𝗻𝘁𝗶 👏🏻⚽️#UdineseSamp pic.twitter.com/h9RyldbF0F — Lega Serie A (@SerieA) May 8, 2023

Nel secondo tempo gli ospiti provano a reagire più con rabbia ed orgoglio che con qualità, anche perché lasciano sempre spazi ai padroni di casa, che in contropiede sono letali.

Dopo il miracolo di Silvestri su Zanoli, e Djuricic clamorosamente poco cinico sulla ribattuta, prima Quagliarella prova il pallone e poi Gabbiadini viene fermato dal palo, mentre vengono ammoniti Augello e Becao.

Spazio a Samardzic, Arslan, Perez, Jese Rodriguez, Pafundi e Zeegelaar al posto di Thauvin, Lovric, Pereyra, Quagliarella, Ebosele e Udogie.

Nei cambi finali Lammers, Cuisance e Ilkhan subentrano a Gabbiadini, Djuricic e Winks, ma diventa un semplice allenamento, mentre viene ammonito Masina.

Highlights e Video Gol di Udinese-Sampdoria 2-0:

Tabellino di Udinese-Sampdoria 2-0

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Masina; Ebosele (77′ Udogie), Pereyra (85′ Pafundi), Walace, Lovric (64′ Arslan), Zeegelaar (77′ Perez); Thauvin (64′ Samardzic), Nestorovski. All. Sottil

SAMPDORIA (3-4-1-2): Ravaglia; Gunter, Nuytinck, Murru; Zanoli, Winks (89′ Ilkhan), Rincon (89′ Paoletti), Augello; Djuricic (89′ Cuisance); Quagliarella (84′ Jese), Gabbiadini (89′ Lammers). All. Stankovic

GOL: 9′ Pereyra (U), 34′ Masina (U)

AMMONITI: 28′ Winks (S), 57′ Becao (U), 61′ Augello (S), 90+3′ Masina 8U)

ARBITRO: Niccolò Baroni di Firenze