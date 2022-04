Video Gol Highlights Udinese-Salernitana 0-1: Sintesi 20-4-2022

Video Gol e Highlights Udinese-Salernitana 0-1, Recupero 19° Giornata Serie A: decide Verdi

La Salernitana batte l’Udinese alla Dacia Arena di Udine, conosciuto anche come Stadio Friuli, nella sfida di recupero della diciannovesima giornata di Serie A, ultimo turno del girone d’andata.

Comincia a delinearsi la classifica definitiva con i recuperi delle partite rinviate tra fine dicembre ed inizio gennaio a causa delle tante positività al Covid-19.

E’ una vittoria fondamentale per i campani, che provano a credere alla salvezza con la seconda vittoria consecutiva, che li portano a quota ventidue punti, a meno sei dal quartultimo posto e con una partita da recuperare, mentre i friulani si fermano dopo tre vittorie consecutive.

Sintesi di Udinese-Salernitana 0-1

Non ci sono Beto, Molina e Pereyra per Gabriele Cioffi, che schiera Becao, Pablo Marì e Perez davanti a Silvestri, con Soppy e Udogie sulle fasce. In mediana spazio a Jajalo e Arslan, la sorpresa è Samardzic per la prima volta titolare alle spalle di Deulofeu e Pussetto.

Out Coulibaly, Djuric, Fiorillo, Gagliolo, Kechrida, Mazzocchi, Mousset, Obi e Ruggeri per Davide Nicola, che punta su Zortea nella difesa a cinque con Gyomber, Radovanovic, Fazio e Ranieri a protezione di Sepe, mentre in mediana giocano Ederson, Coulibaly e Bohinen e in attacco Ribery al fianco di Bonazzoli.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. A fare maggiormente possesso palla sono gli ospiti, mentre i padroni di casa risultano compatti, attenti in fase difensiva, pressano con la giusta aggressività senza strafare e sanno ribaltare l’azione con grande velocità.

Infatti, a rendersi pericolosi sono sempre i padroni di casa sfruttando la rapidità di Deulofeu e Pussetto, ma manca sempre un po’ di cinismo e Sepe si fa trovare pronto su Samardzic.

Dopo l’ammonizione di Jajalo, finalmente gli ospiti si fanno vedere dalle parti di Silvestri con un impreciso Gyomber di testa.

Non cambia il copione della partita in un secondo tempo caratterizzato dal possesso palla degli ospiti e dal catenaccio dei padroni di casa.

Ci prova Ranieri, che poi viene anche ammonito prima dell’entrata in campo di Makengo, Success, Zeegelaar, Kastanos, Mikael e Walace al posto di Arslan, Pussetto, Soppy, Coulibaly, Ribery e Jajalo.

Le due squadre si allungano a vicenda, non riescono ad avere la meglio l’una sull’altra, nonostante i tentativi di Walace e Deulofeu e il palo colpito da Mikael.

Nel finale c’è spazio anche per il giallo di Ederson, Kastanos, Deulofeu e Bohinen e per l’entrata di Verdi per Bonazzoli e per il gol vittoria di Verdi al 94′ minuto al termine di un bel contropiede.

Highlights e Video Gol di Udinese-Salernitana 0-1:

Tabellino di Udinese-Salernitana 0-1

Udinese (3-5-2): Silvestri 6; Becao 6,5, Marí 5,5, Perez 6; Soppy 6 (25′ st Zeegelaar 6), Arslan 5,5 (11′ st Makengo 5,5), Jajalo 5,5 (12′ st Walace 6), Samardzic 5, Udogie 6; Deulofeu 6, Pussetto 5,5 (20′ st Success 5,5). A disp.: Padelli, Gaspaerini, Nuytinck, Benkovic, Nestorovski. All.: Cioffi 5



Salernitana (3-5-2): Sepe 6,5; Gyomber 6, Radovanovic 6,5, Fazio 6; Zortea 5,5, Ederson 6,5, L. Coulibaly 6 (27′ st Kastanos 6), Bohinen 6, Ranieri 6; Bonazzoli 5,5 (42′ st Verdi 7), Ribery 6 (27′ st Mikael 6,5). A disp.: Russo, Belec, Jaroszynski, Veseli, Di Tacchio, Dragusin, Capezzi, Vergani, Perotti. All.: Nicola 7



Arbitro: Sozza

Marcatore: 48′ st Verdi

Ammoniti: Jajalo (U), Ranieri (S), Ederson (S), Bohinen (S), Marí (U), Kastanos (S), Deulofeu (U), Verdi (S)