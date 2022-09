Video Gol Highlights Udinese – Roma 4-0 e Sintesi 04-09-2022

Video Gol e Highlights di Udinese – Roma 4-0: la Roma di Mourinho rimedia la prima sconfitta stagionale con un sonoro 4 a 0 a Udine contro l’Udinese di Sottil

Brutta sconfitta per la Roma di Mourinho che viene sconfitta con un sonoro 4 a 0 dall’Udinese di Sottil nel posticipo della 5° Giornata di Serie A.

I giallorossi che nelle prime 4 giornate avevano conquistato 3 vittorie ed 1 pareggio contro la Juventus perdono il primato in classifica e restano fermi a quota 10 punti mentre Napoli e Milan sono balzati in testa con 11 punti.

L’Udinese di Sottil grazie a questa vittoria aggancia proprio i giallorossi al 3° posto in classifica a quota 10 punti.

Sintesi di Udinese – Roma 4-0:

Sottil manda in campo la sua Udinese con il 3-5-2 con Silvestri in porta e linea difensiva formata da Bijol, Becao e Perez. A centrocampo ci sono Walace al centro con ai lati Samardzic e Arslan. Sulla fascia destra c’è Pereyra mentre a sinistra c’è Udogie-

In attacco la coppia formata da Success e Deulofeu.

Mourinho deve fare ancora a meno di Zaniolo e schiera la sua Roma con il solito 3-4-2-1 con Rui Patricio in porta e linea difensiva formata da Mancini, Smalling e Ibanez.

A centrocampo ci sono Karsdorp a destra e Spinazzola a sinistra mentre al centro Cristante e Matic.

In attacco Abraham punta centrale supportato da Dybala e Pellegrini.

L’Udinese passa subito in vantaggio al 5° minuto. Cross dei friulani dalla destra e clamoroso errore difensivo di Karsdorp che di petto prova il retropassaggio a Rui Patricio ma il portiere giallorosso viene infilato da Udogie in velocità.

AL 12° occasione per la Roma con Spinazzola che serve Dybala in area che prova il tiro ma Silvestri respinge.

Al 27° l’Udinese da azione di calcio d’angolo sfiora il raddoppio con Success che di testa mette di poco a lato.

Poco dopo Deulofeu prova il rasoterra ma anche il suo tiro termina di poco fuori.

In apertura di ripresa Mourinho manda subito in campo Belotti e Celik al posto di Cristante e Karsdorp.

Al 47° la Roma reclama un calcio di rigore per una spallata di Becao su Celik in area ma l’arbitro fa proseguire.

Al 56° l’Udinese raddoppia con Samardzic che da fuori area trova un gran rasoterra che si infila all’angolino.

Sottil effettua 3 sostituzioni: entrano Beto, Lovric e Makengo al posto di Success, Arslan e Samardzic.

Al 64° Mourinho manda in campo Zalewski al posto di Mancini.

Al 75° l’Udinese segna il gol del 3 a 0 con Pereyra che trova un gran tiro a giro sul secondo palo dove Rui Patricio non può arrivare.

All’81° l’Udinese segna il poker con Lovric su azione di contropiede.

Video Gol e Highlights di Udinese – Roma 4-0:

Tabellino di Udinese – Roma 4-0:

Udinese (3-5-2): Silvestri: Becao, Bijol (16′ Ebosse), Perez; Pereyra, Samardzic (61′ Makengo), Walace, Arslan (61′ Lovric), Udogie; Success (61′ Beto), Deulofeu.

A disposizione: Padelli, Piana, Festy, Lovric, Makengo, Jajalo, Beto, Abankwah, Nuytinck, Ehizibue, Ebosse, Nestorovski, Semedo. All. Sottil

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini (64′ Zalewski) , Smalling, Ibanez; Karsdorp (46′ Celik), Cristante (46′ Belotti), Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini (80′ Camara); Abraham (76′ Shomurodov) .

A disposizione: Svilar, Boer, Belotti, Shomurodov, Vina, Celik, Camarà, Bove, Zalewski, Keramitsis, Volpato, Tripi. All. Mourinho

Marcatori: 5′ pt Udogie, 11′ st Samardzic, 30′ st Pereyra, 37′ st Lovric

Ammoniti: Dybala, Udogie, Makengo, Pereyra