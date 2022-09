Video Gol Highlights Udinese – Roma 1-2 e Sintesi 12-09-2022

Video Gol e Highlights di Empoli – Roma 1-2: la Roma di Mourinho ritrova la vittoria dopo le sconfitte contro Udinese in campionato e Ludogorets in Europa League.

La Roma di Mourinho grazie a questa preziosa vittoria sull’Empoli sale a 13 punti e aggancia l’Udinese al 4° posto a -1 di Milan, Atalanta e Napoli appaiate al comando a quota 14 punti.

L’Empoli di Zanetti resta fermo a 4 punti e rimedia la seconda sconfitta stagionale dopo la striscia di 4 pareggi consecutivi.

Sintesi di Empoli – Roma 1-2:

Zanetti manda in campo il suo Empoli con il 4-3-1-2 con Vicario in porta e davanti a lui Luperto e Ismajli centrali con Stojanovic a destra e Parisi a sinistra. A centrocampo c’è Marin in cabina di regia con ai lati Bandinelli e Haas. In attacco Lammers e Satriano supportati da Pjaca.

Mourinho manda in campo la sua Roma con il solito 3-4-1-2 con Rui Patricio in porta linea difensiva formata da Mancini, Smalling e Ibanez. A centrocampo ci sono Cristante e Matic al centro con Spinazzola a sinistra e Celik a destra. In attacco Abraham punta centrale supportato da Pellegrini e Dybala.

Al 7° minuto subito occasione per la Roma con Celik che crossa al centro e Dybala calcia al volo ma colpisce il palo.

Al 10° l’occasione per l’Empoli su calcio d’angolo con tiro di Pjaca che viene murato dalla difesa della Roma

Al 17° la Roma passa in vantaggio con Paulo Dybala che calcia dal limite dell’area con il suo sinistro e batte Vicario.

Al 23° occasione per l’Empoli con cross di Parisi per Satriano che di testa colpisce il palo.

Al 29° la Roma ci prova con Pellegrini che dopo aver saltata un difensore calcia però malamente.

Al 31° la Roma sfiora il raddoppio con Dybala che entra in area e serve Celik che prova il gran tiro di destro che viene deviato in angolo da Vicario.

Al 35° ci prova ancora Dybala con il tiro a giro di sinistro ma il pallone termina alto.

Al 43° arriva il pareggio dell’Empoli! Cross di Stojanovic dalla destra che trova in area Bandinelli che di testa batte Rui Patricio!

In apertura di ripresa la Roma sfiora subito il gol su azione di calcio d’angolo. Cross di Pellegrini per Ibanez che colpisce di testa ma Parisi salva miracolosamente sulla linea con il portiere dell’Empoli battuto.

Al 70° l’Empoli sfiora il gol del vantaggio con Satriano che si invola a tu per tu con Rui Patricio ma il suo tiro termina di poco a lato.

Al 71° la Roma passa in vantaggio! Cross dalla destra di Dybala perfetto per la testa di Abraham che mette in rete!

All’80° dopo un controllo al Var viene fischiato un calcio di rigore alla Roma per un fallo di Cacace su Ibanez in area.

Sul dischetto va Pellegrini che manda il pallone sulla traversa!

Mourinho manda in campo Belotti e Bove al posto di Abraham e Dybala.

Video Gol e Highlights di Empoli – Roma 1-2:

Tabellino di Empoli – Roma 1-2:

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi (52’ Cacace); Haas (63’ Akpa), Marin (82’ Cambiaghi), Bandinelli; Pjaca (63’ Bajrami), Satriano Lammers (82’ Grassi). All. Zanetti

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala (81’ Bove), Pellegrini, Abraham (81’ Belotti). All. Mourinho

Marcatori: 17’ Dybala, 43’ Bandinelli, 71’ Abraham