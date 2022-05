Video Gol Highlights Udinese-Inter 1-2: Sintesi 1-5-2022

Video Gol e Highlights Udinese-Inter 1-2, 35° Giornata Serie A: segnano Lautaro Martinez, Perisic e Pussetto

L’Inter batte l’Udinese alla Dacia Arena di Udine, conosciuta anche come Stadio Friuli, nel posticipo pomeridiano della domenica della trentacinquesima giornata di Serie A, sedicesimo turno del girone di ritorno.

E’ una vittoria importantissima per i nerazzurri, che cancellano la clamorosa sconfitta nel recupero infrasettimanale e tengono il passo della capolista, distante ancora due punti.

I friulani si fermano dopo due risultati utili consecutivi, restando a quota quarantatré punti e al tredicesimo posto in classifica.

Sintesi di Udinese-Inter 1-2

Out Beto e Makengo per Gabriele Cioffi, che schiera Perez, Marì e Becao in difesa a protezione di Silvestri, con Udogie e Molina sulle fasce e il rientrante Pereyra in mediana con Arslan e Walace. In attacco spazio a Deulofeu e Success.

Non ci sono Bastoni e Calhanoglu per Simone Inzaghi, che conferma Dimarco in difesa con Skriniar e De Vrij, ma ritrova Handanovic a porta. A centrocampo spazio a Darmian e Perisic sulle fasce e chance importante per Gagliardini in mediana con Brozovic e Barella. In attacco Lautaro Martinez gioca al fianco di Dzeko.

E’ una partita bella nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti riescono a sfruttare gli spazi lasciati dai padroni di casa, che risultano fin troppo alti ed offensivi, non proprio perfettamente schierati in campo.

Dopo un tentativo di Pereyra, al 13′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con il solito Perisic, stacco imperioso su sviluppi di un calcio d’angolo.

💥️ ⚫️🔵 GOOOLLLL ⚫️🔵 💥#Perisic sblocca il risultato con un colpo di testa sul primo palo ⚽️#UdineseInter 0-1#SerieATIM💎 #WeAreCalcio — Lega Serie A (@SerieA) May 1, 2022

I padroni di casa provano a reagire, si fanno vedere in attacco con Walace, ma gli ospiti sono letali in contropiede rendendosi pericolosi con Dimarco e Dzeko poco prima dell’infortunio di Success, che viene sostituito da Pussetto.

Al 40′ minuto gli ospiti segnano il gol del raddoppio con Lautaro Martinez, che ribadisce in rete la palla dopo aver colpito il palo sull’esecuzione da calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Pablo Marì, anche ammonito, su Dzeko.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Samardzic al posto di Arslan, ma i ritmi di gioco calano sensibilmente, nonostante il tentativo di reazione da parte dei padroni di casa e la gestione degli ospiti.

Manca precisione nelle conclusioni di Dzeko, Walace e Lautaro Martinez, mentre viene ammonito Pereyra.

Al 72′ minuto i padroni di casa provano a rientrare in partita segnando con Pussetto su assist di Udogie, al posto giusto al momento giusto sulla respinta di Handanovic alla conclusione di Deulofeu.

Girandola di cambi: entrano Sanchez, Correa, Vidal, Soppy, D’Ambrosio, Jajalo e Vecino, escono Dzeko, Lautaro Martinez, Gagliardini, Molina, Dimarco, Pereyra e Barella.

Nel finale c’è spazio per una rete annullata a Vidal al 79′ minuto per posizione di fuorigioco, per un miracolo di Silvestri su Correa e per il giallo di Vecino.

Highlights e Video Gol di Udinese-Inter 1-2:

Tabellino di Udinese-Inter 1-2

Udinese (3-5-2): Silvestri 6; Perez 5,5, Marì 5, Becao 6; Molina 5 (29′ st Soppy 6), Arslan 5 (1′ st Samardzic 6), Walace 6, Pereyra 5,5 (34′ st Jajalo sv), Udogie 6,5; Deulofeu 6,5, Success 5,5 (27′ Pussetto 6,5). A disp.: Padelli, Gasparini, Zeegelaar, Nuytinck, Ballarini, Benkovic, Nestorovski. All.: Cioffi 6.



Inter (3-5-2): Handanovic 6,5; Skriniar 6,5, De Vrij 6, Dimarco 6,5 (32′ st D’Ambrosio sv); Darmian 6, Barella 6,5 (45′ st Vecino sv), Brozovic 6, Gagliardini 6 (29′ st Vidal 6), Perisic 7,5; Lautaro 6,5 (29′ st Sanchez 6), Dzeko 6 (29′ st Correa 6). A disp.: Radu, Cordaz, Dumfries, Ranocchia, Gosens, Caicedo. All.: Inzaghi 6,5.



Arbitro: Chiffi

Marcatori: 12′ Perisic (I), 39′ Martinez (I), 27′ st Pussetto (U)

Ammoniti: Marì, Pereyra (U); Vecino (I)

Espulsi: nessuno

Note: al 39′ Martinez (I) sbaglia un calcio di rigore (palo)