Video Gol Highlights Udinese-Fiorentina 1-0: Sintesi 31-8-2022

Video Gol e Highlights Udinese-Fiorentina 1-0, 4° Giornata Serie A: decide Beto

L’Udinese batte di misura la Fiorentina alla Dacia Arena di Udine, conosciuto anche come Stadio Friuli, nella quarta giornata di Serie A, primo turno infrasettimanale della stagione.

Terzo risultato utile consecutivo e seconda vittoria consecutiva per i bianconeri, che sembrano aver iniziato davvero molto bene questa stagione.

Brutta ed inaspettata sconfitta per i toscani, che arrivavano da due pareggi consecutivi e tre risultati utili consecutivi, ma anche dal primo lunghissimo tour de force stagionale.

Sintesi di Udinese-Fiorentina 1-0

Out Perez e Buta per Andrea Sottil, che gioca con Becao, Bijol e Masina a protezione di Silvestri, confermando Udogie e Pereyra sulle fasce, visto che c’è Lovric con Makengo e Walace in mediana. In attacco spazio alla coppia formata da Deulofeu e Beto.

Indisponibili Castrovilli, Duncan, Gonzalez e Zurkowski per Vincenzo Italiano, che punta su Venuti e Terzic in difesa con Martinez Quarta e Igor in difesa, davanti a Terracciano. In mediana ci sono Mandragora e Barak con Maleh, mentre in attacco chance importante per Kouame con Cabral e Saponara.

E’ una partita bellissima nel primo tempo, visto che i ritmi sono molto elevati. Da una parte, infatti, i padroni di casa ci mettono grinta e pressing, dall’altra invece gli ospiti la qualità del proprio palleggio e il talento dei propri giocatori offensivi.

Al 18′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Beto, su assist di Deulofeu, bravissimo a rubare palla ad un avversario.

HT | Beto infiamma la Dacia Arena! L'@Udinese_1896 chiude in vantaggio la prima frazione di gioco!#UdineseFiorentina pic.twitter.com/GAObM4o3fI — Lega Serie A (@SerieA) August 31, 2022

Gli ospiti accusano il colpo, si abbassano troppo, non riescono a reagire, vanno in balia dei padroni di casa, che provano a sfruttare il momento spingendo sull’acceleratore e attaccando a testa bassa per trovare il raddoppio, ma Lovric è impreciso.

Solo nel finale gli ospiti si fanno vedere in attacco costringendo Silvestri a fare il fenomeno con Martinez Quarta e Barak, mentre si fa male Masina, che viene sostituito da Nuytinck.

Il secondo tempo è molto equilibrato, visto che i padroni di casa chiudono tutti gli spazi difendendosi dietro la linea della palla, non permettendo agli ospiti di fare il proprio gioco.

Viene subito ammonito Lovric, che verrà sostituito da Arslan nella girandola di cambi che vede coinvolti Success, Sottil, Benassi, Samardzic, Ehizibue e Amrabat al posto di Beto, Saponara, Venuti, Makengo, Pereyra e Maleh.

Nel finale ci prova Deulofeu e c’è spazio anche per Jovic e Ikone per Barak e Cabral, mentre vengono ammoniti Udogie e Success.

Highlights e Video Gol di Udinese-Fiorentina 1-0:

Tabellino di Udinese-Fiorentina 1-0

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Masina (43’Nuytinck); Pereyra (80’Ehizibue), Lovric (65’Arslan), Walace, Makengo (80’Samardzic), Udogie; Beto (65’Success), Deulofeu.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venut (68’Benassi), Martinez Quarta, Igor, Terzic; Maleh (79′ Ambrabat), Mandragora, Barak (87’Ikoné); Kouamè, Cabral (87’Jovic), Saponara (68’Sottil).

GOL: 17’ Beto

ASSIST: Deulofeu

AMMONIZIONI: Cabral, Igor, Udogie

ARBITRO: Mariani