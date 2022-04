Video Gol Highlights Udinese-Empoli 4-1: Sintesi 16-4-2022

Video Gol e Highlights Udinese-Empoli 4-1, 33° Giornata Serie A: segnano Samardzic, Deulofeu, Pussetto e Pinamonti, autorete di Ismajli

L’Udinese batte abbastanza agevolmente l’Empoli alla Dacia Arena di Udine, conosciuta anche come Stadio Friuli, nella trentatreesima giornata di Serie A, quattordicesimo turno del girone di ritorno.

Terza vittoria consecutiva per i friulani, che vanno a quota trentanove punti e all’undicesimo posto in classifica e allungano a più diciassette punti sulla zona retrocessione.

Continua la profonda crisi dei toscani, che alternano pareggi a sconfitte, ma ormai non vincono da sedici partite di campionato, ma con trentaquattro punti conservano un vantaggio di dodici punti sulla terzultima in classifica.

Sintesi di Udinese-Empoli 4-1

Out Beto per Gabriele Cioffi, che sceglie a sorpresa Success al fianco di Deulofeu e recupera Pereyra in mediana con Walace e Makengo, mentre sulle fasce confermati Udogie e Molina. In difesa spazio al solito trio costituito da Becao, Pablo Marì e Perez a protezione di Silvestri.

Non ci sono Di Francesco, Zurkowski, Haas, Tonelli e Marchizza per Aurelio Andreazzoli, che punta su Luperto e Cacace in difesa con Ismajli e Stojanovic davanti a Vicario, mentre ci sono due sorprese, una in mediana con Benssai a completare il reparto con Asllani, Bandinelli e Bajrami, e una in attacco con La Mantia in coppia con Pinamonti.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti partono meglio con il possesso palla, ma i padroni di casa sono ben messi in campo, risultano compatti in fase difensiva e sempre bravi a ripartire in contropiede.

Dopo i tentativi di Bandinelli e Deulofeu, al 7′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con l’autorete di Ismajli, anche ammonito nel finale, sfortunato a deviare in porta con il sinistro il cross di Molina.

Gli ospiti provano a reagire, alzano il baricentro e si riversano nella metà campo dei padroni di casa, sempre molto ordinati e attenti.

Ad avere la palla gol del pareggio sarebbe Benassi, ma Silvestri alza la saracinesca, così come il collega avversario Vicario si fa trovare pronto sui tentativi di Success, mentre Makengo, Asllani, Pereyra, Udogie e Deulofeu sono poco cinici sotto porta.

Succede di tutto e di più in un secondo tempo bellissimo e divertente, con tantissime occasioni, continui capovolgimenti di fronte e colpi di scena.

Dopo un tentativo di Walace, al 52′ minuto i padroni di casa segnano il gol del raddoppio con Deulofeu con un bellissimo destro a giro.

Grandissima la reazione degli ospiti, che attaccano a testa bassa gli avversari, lasciando spazi che i padroni di casa tentano di sfruttare ribaltando l’azione.

Infatti, nonostante la mole di gioco degli ospiti, a sfiorare il gol sono sempre i padroni di casa con Success e Pereyra, ma Vicario fa buona guardia, mentre vengono ammoniti Stojanovic, Bandinelli e Molina.

Dopo l’entrata in campo di Samardzic al posto di Pereyra, al 71′ minuto gli ospiti tornano in partita segnando con Pinamonti, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Success su La Mantia alla seconda esecuzione, visto che alla prima Silvestri aveva parato la conclusione e subito dopo non aveva potuto fare niente sul tap-in vincente di Bandinelli, ma il VAR aveva fatto ripetere per presenza di calciatori in area di rigore.

Girandola di cambi: dentro Parisi, Verre e Henderson, fuori Stojanovic, Benassi e Bajrami, poi entra anche Pussetto al posto di Success.

E’ proprio Pussetto al 79′ minuto a chiudere i giochi calando il tris su assist di un Deulofeu in magic moment.

Nel finale c’è ancora spazio per un paio di occasioni per Luperto e Asllani, l’ammonizione di Verre, l’entrata in campo di Cutrone, Nestorovoski, Nuytinck e Jajalo al posto di La Mantia, Makengo, Perez e Deulofeu, e il gioiello di Samardzic, che al 89′ minuto si regala un eurogol.

Highlights e Video Gol di Udinese-Empoli 4-1:

Tabellino di Udinese-Empoli 4-1

Udinese (3-5-2): Silvestri 6; Becao 6, Marì 6, Perez 6 (44′ st Nuytinck sv); Molina 6,5, Pereyra 6 (21′ st Samardzic 6,5), Walace 6 (44′ st Jajalo sv), Makengo 6,5, Udogie 6; Success 5,5 (30′ st Pussetto 6,5), Deulofeu 7,5 (44′ st Nestorovski sv). A disp.: Padelli, Gasparini, Zeegelaar, Arslan, Benkovic, Soppy. All.: Cioffi 7.



Empoli (4-3-1-2): Vicario 5,5; Stojanovic 5,5 (26′ st Parisi 5), Ismajli 4,5, Luperto 5, Cacace 5; Benassi 5 (26′ st Verre 5,5), Asllani 5,5, Bandinelli 6; Bajrami 5 (26′ st Henderson 5); La Mantia 5 (41′ st Cutrone sv), Pinamonti 6. A disp.: Ujkani, Furlan, Romagnoli, Viti, Di Francesco, Stulac, Fiamozzi. All.: Andreazzoli 5.



Arbitro: Marchetti

Marcatori: 6′ aut. Ismajli (E), 7′ st Deulofeu (U), 25′ st rig. Pinamonti (E), 35′ st Pussetto (U), 42′ st Samardzic (U)

Ammoniti: Molina (U); Ismajli, Stojanovic, Bandinelli, Verre (E)

Espulsi: nessuno